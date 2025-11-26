胡凱兒樂團連2天舉辦演唱會 新造型慘被虧「渣男頭」

【緯來新聞網】Who Cares胡凱兒樂團於週末11月22、23日連續兩晚在LEGACY TERA舉行《初來．橋》專場演唱會，兩日演出一開賣即秒殺，共吸引超過4000名歌迷到場。他們台上自曝前陣子專輯募資的周邊毛巾誤印成「Who Car」的烏龍，讓他們自嘲「大家今天都是有房又有車的尊榮粉絲」，廷曜更在旁巧妙補刀：「開車來看演出真的很合理。」此外，他們這次在造型上的改變也讓樂團看起來煥然一新，其中嘉恩最新染的金髮成為焦點，被浩澤當場冠上「渣男頭」的綽號，嘉恩也自虧：「染完之後好像有點謎之自信。」方文更無預警突然說：「小布今天有戴髮片！」小布則表示是新鮮嘗試。

吉他手嘉恩被戲稱是「渣男頭」。（圖／Who Cares胡凱兒樂團提供）

這次《初來．橋》演唱會以一條完整的情緒線貫穿全場，胡凱兒像是帶著大家一起走上一段從黑夜走向光亮的旅程。演出的開場以〈天黑以前〉為起點，先帶領觀眾回到夜裡最真實的自己，包括不安、否定、對未來的迷惘，都在充滿迷霧的城市裡，在這一刻被悄悄攤開。隨著情緒推進，來到〈風平浪靜之後〉，帶領大價值是迷惘，像是穿過一場內心風暴後的整理與理解，提醒著每個難關都需要時間安放。直到終章〈春光爛漫〉緩緩展開，整個旅程才迎來回暖與亮度，象徵著跨過黑夜之後，終究都能看見屬於自己的光。



演唱會上，胡凱兒先是以新歌〈不得不捨得〉揭開序幕，緊接著〈停靠〉與〈另一道難題〉一氣呵成，方文也感性說道：「能夠在橋上遇到你們真的很開心。那些藏在心裡的話，可以放心唱出來，我們都懂。」隨後帶來團成團第一首歌〈如何〉，象徵一切的起點。而他們也陸續帶來兩張專輯的精華曲目，包括〈浮游〉、〈多雲時晴〉、〈學會〉、〈天色〉、〈花季〉...等膾炙人口的歌曲，令台下觀眾們忍不住跟著大合唱。而特別設計的Acoustic不插電段落，則像是觀眾與胡凱兒的靜謐時刻，演唱〈下一次黎明〉與〈你以外的日常〉時，主唱浩澤在嘉恩的吉他聲中緩緩唱著，也提到：「時間會用別的方式把我們困住。如果累得不想面對，希望至少有一首歌能提醒自己。」並且首次公開現場演唱〈明白了我〉帶來全場最沉靜及專注的一段。

胡凱兒全員開唱。（圖／Who Cares胡凱兒樂團提供）

演出時，胡凱兒也與觀眾們聊起一路以來的心境。方文回憶起當年剛加入樂團時的那段混沌時期：「當時每天都醒來問自己：我真的可以嗎？我好像什麼都不確定。」他提到當兵剛退伍、疫情爆發、準備踏入社會卻對未來沒有方向的那段日子，「我不知道自己的能力在哪裡，也不知道自己想成為什麼樣的人，但那時我遇見了團員、也遇見了歌迷，讓我重新看見自己的價值；在那段最不知道該往哪裡走的時候，你們讓我找到一點前進的方向。」



貝斯手廷曜則接著分享，他回憶從台中北上、從只有十名觀眾的場地一路唱到如今兩千人的舞台，那段成長過程至今仍歷歷在目。他形容早期的日子每天都在想錢要怎麼湊、房租怎麼付，白天打工、晚上排練，身體累，心更累。但即使如此，他仍咬牙往前，因為總有人在黑暗時給他力量。廷曜說，更自曝今年對自己的懷疑過得其實不太好：「有些日子真的很難熬，難到會懷疑自己是不是撐不下去了，可是你們的一句 『加油』，或是一個訊息，都會突然把我拉回來。那種感覺就像有人在你快沉下去的時候，伸手把你撈住。」話一說完，全場立刻爆出尖叫與掌聲。

小布（左起）、方文、浩澤、嘉恩、廷曜、秉廷。（圖／Who Cares胡凱兒樂團提供）

而兩天的安可橋段宛如限定上演的「胡凱兒脫口秀」，笑點不斷。當歌迷狂喊「跳舞！」時，團員立刻爆笑反問：「哪有搖滾樂團的安可是喊跳舞的啦！」語氣才剛落下，嘉恩就無預警的忍不住跳了兩下，全場瞬間被逗得尖叫連連。提到這次演出，他們分享從前製、舞台、視覺...等細節都用心準備，希望帶給大家難忘的週末夜晚。



隨著最後一首歌〈惑者〉及〈假象〉，全場在大合唱聲中為一連兩晚《初來．橋》兩晚的演出也劃下句點。胡凱兒更表示，未來將持續創作、持續用音樂說故事，希望他們的音樂能陪著大家走過自我懷疑、煎熬的時刻，更期待在下一座橋的另一端再次與大家相遇。

