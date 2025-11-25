胡凱兒樂團連2晚開唱 吉他手金髮被虧「渣男頭」

記者王丹荷／綜合報導

Who Cares胡凱兒樂團上週末連續2晚在LEGACY TERA舉行《初來．橋》專場演唱會，共吸引超過4000名歌迷到場，他們能量全開，舞台、視覺、編曲接用心打造，團員們更打理新造型，吉他手嘉恩一頭全新金髮被團員笑封「渣男頭」，嘉恩也自虧：「染完之後好像有點謎之自信。」鼓手小布更被吉他手方文突襲爆料「今天有戴髮片。」小布則表示是新鮮嘗試。

演唱會上，胡凱兒以新歌〈不得不捨得〉揭開序幕，緊接著〈停靠〉與〈另一道難題〉一氣呵成，隨後帶來團成團第1首歌〈如何〉，象徵一切的起點。演唱〈下一次黎明〉與〈你以外的日常〉時，主唱浩澤在嘉恩的吉他聲中緩緩唱著，也提到：「時間會用別的方式把我們困住。如果累得不想面對，希望至少有1首歌能提醒自己。」並且首次公開現場演唱〈明白了我〉，帶來全場最沉靜及專注的1段。

胡凱兒也聊起一路以來的心境。方文回憶剛加入樂團：「當時每天都醒來問自己：我真的可以嗎？我好像什麼都不確定。」他提到當兵剛退伍、疫情爆發、準備踏入社會卻對未來沒有方向的那段日子，「我不知道自己的能力在哪裡，也不知道自己想成為什麼樣的人，但那時我遇見了團員、也遇見了歌迷，讓我重新看見自己的價值；在那段最不知道該往哪裡走的時候，你們讓我找到一點前進的方向。」

貝斯手廷曜回憶從臺中北上、從只有10名觀眾的場地一路唱到如今2千人的舞台，那段成長過程至今仍歷歷在目。「早期的日子每天都在想錢要怎麼湊、房租怎麼付，白天打工、晚上排練，身體累，心更累。」但他仍咬牙往前，更自曝今年過得其實不太好：「有些日子真的很難熬，難到會懷疑自己是不是撐不下去了，可是你們的1句 『加油』，或是1個訊息，都會突然把我拉回來。那種感覺就像有人在你快沉下去的時候，伸手把你撈住。」話一說完，全場立刻爆出尖叫與掌聲。

而2天的安可橋段宛如限定上演的「胡凱兒脫口秀」，笑點不斷。當歌迷狂喊「跳舞！」時，團員爆笑反問：「哪有搖滾樂團的安可是喊跳舞的啦！」語氣才剛落下，嘉恩就無預警的忍不住跳了2下，全場瞬間被逗得尖叫連連。他們也自曝前陣子專輯募資的周邊毛巾誤印成「Who Car」的烏龍，自嘲：「大家今天都是有房又有車的尊榮粉絲。」

胡凱兒樂團於Legacy Tera舉辦專場演出。（Who Cares胡凱兒提供）

胡凱兒全體（小布）左起 、方文、浩澤、嘉恩、廷曜及樂手與粉絲大合照。 （Who Cares胡凱兒提供）