胡凱兒樂團開唱吸4千歌迷！吉他手新造型遭嗆「渣男頭」

「Who Cares」胡凱兒樂團於22、23日連續兩晚在LEGACY TERA舉行《初來．橋》專場演唱會，共吸引超過4000名歌迷到場，兩場不僅能量全開、情緒飽滿，團員們更為演出打理新造型，包括嘉恩一頭全新金髮被團員笑封「渣男頭」，鼓手小布更被方文突襲爆料「今天有戴髮片」。

演唱會上，胡凱兒先是以新歌〈不得不捨得〉揭開序幕，緊接著〈停靠〉與〈另一道難題〉一氣呵成，方文也感性說道：「能夠在橋上遇到你們真的很開心。那些藏在心裡的話，可以放心唱出來，我們都懂。」隨後帶來團成團第一首歌〈如何〉，象徵一切的起點。而他們也陸續帶來兩張專輯的精華曲目，包括〈浮游〉、〈多雲時晴〉、〈學會〉、〈天色〉、〈花季〉等膾炙人口的歌曲，令台下觀眾們忍不住跟著大合唱。

演出時，胡凱兒也與觀眾們聊起一路以來的心境。方文回憶起當年剛加入樂團時的那段混沌時期：「當時每天都醒來問自己：我真的可以嗎？我好像什麼都不確定。」他提到當兵剛退伍、疫情爆發、準備踏入社會卻對未來沒有方向的那段日子，「我不知道自己的能力在哪裡，也不知道自己想成為什麼樣的人，但那時我遇見了團員、也遇見了歌迷，讓我重新看見自己的價值；在那段最不知道該往哪裡走的時候，你們讓我找到一點前進的方向。」

貝斯手廷曜則憶起從台中北上只有十名觀眾的場地，一路唱到如今兩千人的舞台，他形容早期的日子每天都在想錢要怎麼湊、房租怎麼付，白天打工、晚上排練，身體累，心更累。但即使如此，他仍咬牙往前，因為總有人在黑暗時給他力量。他更自曝今年對過得其實不太好：「有些日子真的很難熬，難到會懷疑自己是不是撐不下去了，可是你們的一句 『加油』，或是一個訊息，都會突然把我拉回來。那種感覺就像有人在你快沉下去的時候，伸手把你撈住。」

而兩天的安可橋段宛如限定上演的「胡凱兒脫口秀」，笑點不斷。當歌迷狂喊「跳舞！」時，團員立刻爆笑反問：「哪有搖滾樂團的安可是喊跳舞的啦！」沒想到嘉恩就忍不住跳了兩下，他們也自曝前陣子專輯募資的周邊毛巾誤印成「Who Car」的烏龍，讓他們自嘲「大家今天都是有房又有車的尊榮粉絲」，廷曜更在旁巧妙補刀：「開車來看演出真的很合理。」此外，他們這次在造型上的改變也讓樂團看起來煥然一新，其中嘉恩最新染的金髮成為焦點，被浩澤當場冠上「渣男頭」的綽號，嘉恩也自虧：「染完之後好像有點謎之自信。」；方文更無預警突然說：「小布今天有戴髮片！」小布則表示是新鮮嘗試。



