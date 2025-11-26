胡凱兒自曝為經濟苦惱、混沌時期 爆料他渣男頭「戴髮片」

樂團「Who Cares胡凱兒」日前開唱。（Who Cares胡凱兒樂團提供）

樂團「Who Cares胡凱兒」日前在LEGACY TERA舉行「初來．橋」專場演唱會。兩日演出一開賣即秒殺，共吸引超過4000名歌迷到場，胡凱兒以影像、敘事與層層堆疊的曲序，團員們更為演出打理新造型，包括嘉恩一頭全新金髮被團員笑封「渣男頭」，鼓手小布更被方文突襲爆料「今天有戴髮片」。

演唱會上胡凱兒先是以新歌〈不得不捨得〉揭開序幕，緊接著〈停靠〉與〈另一道難題〉一氣呵成，方文也感性說道：「能夠在橋上遇到你們真的很開心。那些藏在心裡的話，可以放心唱出來，我們都懂。」隨後帶來團成團第一首歌〈如何〉，象徵一切的起點。

胡凱兒也與觀眾們聊起一路以來的心境。方文回憶起當年剛加入樂團時的那段混沌時期：「當時每天都醒來問自己：我真的可以嗎？我好像什麼都不確定。」他提到當兵剛退伍、疫情爆發、準備踏入社會卻對未來沒有方向的那段日子，「我不知道自己的能力在哪裡，也不知道自己想成為什麼樣的人，但那時我遇見了團員、也遇見了歌迷，讓我重新看見自己的價值；在那段最不知道該往哪裡走的時候，你們讓我找到一點前進的方向。」

