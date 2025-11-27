胡凱兒開唱狂吸4千歌迷！鼓手被爆「戴髮片上場」吉他手遭嗆渣男頭

記者徐珮華／台北報導

樂團「Who Cares胡凱兒」22、23日於LEGACY TERA舉辦「初來．橋」專場演唱會，兩日共吸引超過4000名歌迷到場。兩場能量全開、情緒飽滿，不僅舞台、視覺、編曲接用心打造，團員們更為演出打理新造型，包括吉他手嘉恩一頭全新金髮被團員笑封「渣男頭」，鼓手小布更被吉他手方文突襲爆料「今天有戴髮片」。

嘉恩被虧染了一頭「渣男頭」。（圖／Who Cares胡凱兒樂團提供）

演唱會以一條完整情緒線貫穿全場，帶著大家走上一段從黑夜走向光亮的旅程。以〈天黑以前〉開場，帶領觀眾回到夜裡最真實的自己，包括不安、否定、對未來的迷惘；隨著情緒推進，來到〈風平浪靜之後〉，像是穿過一場內心風暴後的整理與理解；終章〈春光爛漫〉迎來回暖與亮度，象徵著跨過黑夜之後，終究都能看見屬於自己的光。

Who Cares胡凱兒舉辦「初來．橋」演唱會，兩場門票開賣即秒殺。（圖／Who Cares胡凱兒樂團提供）

方文回憶當年剛加入樂團時的混沌時期，每天都醒來問自己「我真的可以嗎」。他提到當兵退伍、疫情爆發、準備踏入社會卻對未來沒有方向的那段日子，「我不知道自己的能力在哪裡，也不知道自己想成為什麼樣的人，但那時我遇見了團員、也遇見了歌迷，讓我重新看見自己的價值；在那段最不知道該往哪裡走的時候，你們讓我找到一點前進的方向。」

貝斯手廷曜回憶從台中北上，從只有10名觀眾的場地，一路唱到如今2000人的舞台。早期的日子每天都在想錢要怎麼湊、房租怎麼付，白天打工、晚上排練，即使如此仍咬牙往前，因為總有人在黑暗時給他力量。他更自曝今年懷疑自己其實過得不太好：「有些日子真的很難熬，難到會懷疑自己是不是撐不下去了，可是你們的一句 『加油』，或是一個訊息，都會突然把我拉回來。那種感覺就像有人在你快沉下去的時候，伸手把你撈住。」

廷曜回憶起心路歷程。（圖／Who Cares胡凱兒樂團提供）

兩天的安可橋段宛如限定上演的脫口秀，歌迷狂喊「跳舞」，團員立刻爆笑反問「哪有搖滾樂團的安可是喊跳舞的啦」，語氣才剛落下，嘉恩就忍不住跳了兩下，全場瞬間被逗得尖叫連連。他們也自曝前陣子專輯募資的周邊毛巾誤印成「Who Car」的烏龍，自嘲「大家今天都是有房又有車的尊榮粉絲」，廷曜更在旁巧妙補刀：「開車來看演出真的很合理。」

