胡塞宣布封鎖以色列紅海航行！中東戰火燒到第二條航運咽喉 全球運費恐再受壓

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外媒報導，葉門胡塞武裝宣布，將阻止以色列在紅海的海上航行，並表示已發動停火後首波對以色列的飛彈攻擊。胡塞武裝也宣稱，禁止以色列相關船隻在紅海航行，等於把以伊衝突外溢到全球第二條重要航運咽喉。



紅海與曼德海峽連接蘇伊士運河，是亞洲、歐洲與中東之間貨櫃航運的重要通道。過去胡塞攻擊商船時，全球航商被迫繞行好望角，運費、保險費與交期大幅上升。這次胡塞重新宣布封鎖以色列相關航行，市場擔心紅海危機再起。



這次更複雜的是，荷莫茲海峽同時承受伊朗壓力，紅海又受到胡塞牽動。若兩條能源與貨運通道同時進入高風險狀態，全球航運市場將面臨雙重壓力，貨櫃航商、油輪、液化天然氣船與跨國供應鏈都會被迫重新計算成本。

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對台灣而言，紅海不是遠方海域。台灣出口導向產業仰賴穩定國際航線，若亞洲往歐洲貨櫃航線再次大規模繞航，電子零組件、機械、化工、消費品出口與進口原物料成本，都可能受到影響。



後續要看美英是否重啟護航或空襲、以色列是否反擊葉門、航商是否宣布新一波繞航好望角。中東戰火若同時卡住荷莫茲與紅海，全球供應鏈將再一次被迫付出戰爭成本。

（圖片來源：AI生成）

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