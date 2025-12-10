胡婉玲切割！5大聲明反擊周玉蔻 曝「晶華滾床單」案民視決策經過

民視編審作證稱胡婉玲是「晶華滾床單」案查證對象，胡婉玲發5點聲明回應。資料照，李政龍攝



媒體人周玉蔻3年前在台北市長選舉期間，在節目上指稱前中國小姐張淑娟與總統府前秘書長蔣孝嚴「滾床單」，遭張淑娟提告，一審被判刑1年6個月。高院二審昨（12/9）開庭，民視編審證稱當時查證對象是時任民視副總經理、現任中央社社長胡婉玲。胡婉玲昨發出5點聲明，還原當時民視內部決策過程。

周玉蔻、媒體人蔡玉真在2022年9月在《民視》「辣新聞152」節目及個人臉書，爆出時任台北市長參選人蔣萬安的父親蔣孝嚴25年捲入的「晶華酒店緋聞案」驚天內幕，兩人聲稱，該案「滾床單」的女主角就是張淑娟，還在節目上起底張淑娟的過往輝煌，還抨擊她「攀附權貴」、擔任空服員時工作態度不佳、搞特權等。張淑娟一狀告上法院，台北地檢署依《個人資料保護法》之非法利用個人資料罪、《刑法》加重誹謗罪起訴周、蔡，最終周玉蔻被判處1年6個月徒刑。

高院昨傳喚民視編審陳建民、製作人吳逸穎出庭作證，陳建民證稱，查證對象是胡婉玲，高院決定將在明年2月3日傳喚胡婉玲作證。

針對自己被高院開庭提及，胡婉玲昨在臉書表示，為了避免過多人揣測，她憑著記憶進行5點說明，內容如下：

第一、當年她是民視新聞的副總經理，不是周玉蔻小姐政論節目的製作人，並非節目決策者。這個節目實際製作人就是周玉蔻，由於周是出身聯合報系的資深媒體人，公司內部同仁都很尊重其意見，每天的新聞走向由周玉蔻自己決定。

第二、查證新聞疑慮，應向事件相關人查證，而不是向新聞單位主管求證！今天這些說法，不符合新聞原理。

第三、按工作分派，新聞部會由編審或法務向主持人周玉蔻、與談人蔡玉真本人查證，再回報新聞各階組織；當時她擔任副總經理，依權責，不可能鉅細靡遺地管同仁怎麼查證。

第四、後來周玉蔻公開向張淑娟小姐道歉，民視主管們開始覺得事情真相難辨，因此公司決定，除非張淑娟小姐派有代表出席節目，否則不同意繼續討論此話題；並且先行停播周玉蔻在新聞台的節目；在選戰過後，再停播其在台灣台節目，以示負責態度。

第五、本案所有資料與事證均已在司法調查中，她尊重司法，同時目前全力專注中央社業務，不便對舊案過多評論。

