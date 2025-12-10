胡婉玲大反擊！急發聲明切割周玉蔻：我與「滾床單」無關
記者施春美／台北報導
資深媒體人周玉蔻因在節目上指稱，前中國小姐張淑娟與總統府前秘書長蔣孝嚴「滾床單」，遭張淑娟提告，並被法院判處1年6個月徒刑。此案還涉及前民視新聞副總經理、現任中央社社長胡婉玲。胡婉玲 9日 晚間發出5點聲明，強調她不是周玉蔻政論節目的製作人，也非節目決策者。她同時還原民視當時處理此事件的內部決策過程。
周玉蔻2022年9月在民視《辣新聞152》及臉書指稱，1988年中國小姐張淑娟就是「晶華緋聞案」與蔣孝嚴滾床單的女主角，並揭露張的姓名、婚姻、職業、社會活動及照片等個資，還說張淑娟嘗試攀附權貴，及擔任華航空服員時有工作態度不佳、利用特權等。張淑娟提告加重誹謗罪、非公務機關非法利用個人資料2罪，最終周玉蔻被法院判處1年6個月徒刑。
此案並涉及前民視新聞副總經理、現任中央社社長胡婉玲。台灣高等法院9日傳喚民視編審陳建民、製作人吳逸穎出庭作證。陳建民證稱，查證對象是時任民視副總胡婉玲，法官將於明年2月3日傳喚胡婉玲作證。
胡婉玲急發5聲明切割周玉蔻 駁「滾床單」向她求證
對此，胡婉玲9日在臉書發出聲明文。她表示，看到媒體報導指，高院開庭時提及自己，為了避免眾人過多揣測，她憑著記憶進行5點說明如下：
一、 當年本人是民視新聞的副總經理，不是周玉蔻小姐政論節目的製作人，並非節目決策者。這個節目實際製作人就是周玉蔻，由於她是出身聯合報系的資深媒體人，公司內部同仁都很尊重她的意見，每天的新聞走向由她自己決定。
二、 查證新聞疑慮，應向事件相關人查證，而不是向新聞單位主管求證！今天這些說法，不符合新聞原理！
三、按工作分派，新聞部會由編審或法務向主持人周玉蔻、與談人蔡玉真本人查證，再回報新聞各階組織；當時本人擔任副總經理，依權責，不可能鉅細靡遺地管同仁怎麼查證。
四、 後來周玉蔻公開向張淑娟小姐道歉，民視主管們開始覺得事情真相難辨，因此公司決定，除非張淑娟小姐派有代表出席節目，否則不同意繼續討論此話題；並且先行停播周玉蔻在新聞台的節目；在選戰過後，再停播其在台灣台節目，以示負責態度。
五、 本案所有資料與事證均已在司法調查中，本人尊重司法，同時目前本人全力專注中央社業務，不便對舊案過多評論。
