胡婉玲撐完董事會才手術！親揭術後見「血色尿袋」驚魂歷程

胡婉玲。（中時資料照）

前民視新聞傳播群副總經理、現任中央通訊社社長胡婉玲，自去年11月1日上任以來便備受外界關注，然而在繁重公務背後，她其實正默默承受著身體的巨大折磨。胡婉玲今（15日）在臉書發文，自揭這一個多月來飽受輸尿管結石所苦，甚至在歷經兩次震波碎石仍未見改善的情況下，仍咬牙撐到中央社董事會結束後，才緊急入院動手術。

胡婉玲在貼文中以《擊滅人生的絆石》為題，細膩描述這段身心煎熬的過程，結石發作期間正值工作最忙碌的時候，只能強忍撐過每天的行程，「輸尿管結石發作一個多月，兩度震波碎石都不能解決，適逢歲末工作特別忙，只好咬牙硬撐。直到中央社董事會結束後，立刻住進醫院，安排內視鏡雷射碎石手術，正面迎戰雙腎一管的身體考驗。」

她坦言，手術過程幾乎沒有太多記憶，直到麻醉甦醒時劇烈的疼痛襲來，「接著持續陪伴在身邊的，是血色淋漓、不忍卒睹的尿袋！」， 不過，胡婉玲也在文中展現堅強與幽默的一面，透露：「所幸，人終究擁有龐大的復原力，幾十個小時後，我歡歡喜喜地從醫生手中接下『結石清除證書』，證書上還慎重地貼了一排屬於我的（石蹟）。」

對醫師的專業與溫暖，以及醫護人員細心的照顧，胡婉玲也在文末表達深深感謝，也形容這次經歷是一段關於「承受、放下與重生」的生命體驗。貼文曝光後，不少網友與媒體人紛紛留言為她加油打氣。

