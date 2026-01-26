胡婉玲母親84歲病逝！愛貓離世前曾預言：不久會來陪你

中央社社長胡婉玲的母親張玉英女士於1月21日清晨4時30分在彰化基督教醫院辭世，享壽84歲，病因為敗血症併發急性腎衰竭。胡婉玲25日深夜透過臉書證實此一噩耗，表示歷經數日身心煎熬後，心緒終於稍得安定。

胡婉玲證實的母親張玉英於1月21日辭世，享壽84歲。（圖／翻攝胡婉玲 臉書）

胡婉玲在臉書透露，約莫一年多前，母親便陸續向家人交代欲隨身帶走的衣物、飾品與鞋履，也反覆叮嚀希望在人生最後一程能有尊嚴地放下此身。

令人感慨的是，數月前陪伴張玉英多年的老貓「滷蛋」先行離世，當時母親曾輕聲低語道：「你先走，奶奶不久，也會來陪你。」胡婉玲坦言當時聽來不以為意，如今回想卻彷彿早已預知此生緣分的先後次第。

胡婉玲表示，母親病因為敗血症併發急性腎衰竭。（圖／翻攝胡婉玲 臉書）

胡婉玲表示，病情在關鍵時刻急轉直下，張玉英被緊急送入加護病房後，雖經醫療團隊全力救治長達兩週餘，身體機能仍持續衰退，最終藥石罔效。胡婉玲表示，身為子女的她們覺得束手無策，也始終無法做出放手的抉擇。

胡婉玲感念母親一生慈和篤實，常以柔軟心待人，善念與福德早已深植人心。她表示三姊妹謹遵母親生前所囑，後事一切從簡、靜心辦理，不宜驚擾親友，僅以簡單家祭儀式圓滿出殯事宜。

張玉英將與丈夫胡雅智合葬於南投縣名間鄉皇穹陵，同眠清淨之境。胡婉玲誠摯感謝各界關懷，並敬請至親好友於各自清淨處隨喜念佛、祝禱迴向，助母親蓮品增上。

