胡婉玲母親84歲病逝！愛貓離世前曾預言：不久會來陪你
中央社社長胡婉玲的母親張玉英女士於1月21日清晨4時30分在彰化基督教醫院辭世，享壽84歲，病因為敗血症併發急性腎衰竭。胡婉玲25日深夜透過臉書證實此一噩耗，表示歷經數日身心煎熬後，心緒終於稍得安定。
胡婉玲在臉書透露，約莫一年多前，母親便陸續向家人交代欲隨身帶走的衣物、飾品與鞋履，也反覆叮嚀希望在人生最後一程能有尊嚴地放下此身。
令人感慨的是，數月前陪伴張玉英多年的老貓「滷蛋」先行離世，當時母親曾輕聲低語道：「你先走，奶奶不久，也會來陪你。」胡婉玲坦言當時聽來不以為意，如今回想卻彷彿早已預知此生緣分的先後次第。
胡婉玲表示，病情在關鍵時刻急轉直下，張玉英被緊急送入加護病房後，雖經醫療團隊全力救治長達兩週餘，身體機能仍持續衰退，最終藥石罔效。胡婉玲表示，身為子女的她們覺得束手無策，也始終無法做出放手的抉擇。
胡婉玲感念母親一生慈和篤實，常以柔軟心待人，善念與福德早已深植人心。她表示三姊妹謹遵母親生前所囑，後事一切從簡、靜心辦理，不宜驚擾親友，僅以簡單家祭儀式圓滿出殯事宜。
張玉英將與丈夫胡雅智合葬於南投縣名間鄉皇穹陵，同眠清淨之境。胡婉玲誠摯感謝各界關懷，並敬請至親好友於各自清淨處隨喜念佛、祝禱迴向，助母親蓮品增上。
延伸閱讀
缺席LuLu、陳漢典大婚！張小燕健康亮紅燈休養中 親揭背後暖心原因
王力宏現身喝喜酒！被陳漢典喊「二哥」 婚宴豪華陣容全曝光
LuLu坐小黃出嫁原因曝！爸「按跳表、給收據」惹笑陳漢典
其他人也在看
把秀場搬到遊樂場超熱鬧 黃西田曝李亞萍昔糗事
「耐斯歌廳秀」宣布自3月8日起，連續三個月在劍湖山世界彩虹劇場華麗開唱。這場秀不僅集結了「不老歌王」黃西田、「台灣濱崎步」王彩樺、劉福助、澎澎等15組頂尖藝人，更打出「每月一場、陣容不同」的驚喜包策略，誓言帶領觀眾穿越時空，重溫最正宗的秀場文化。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
愛雅挺8月孕肚爆「和尪分房睡」！她鬆口證實了 不忍洩真實原因
女星愛雅除了演藝事業穩定之外，副業同樣經營得有聲有色，如今懷胎8個月的她，不時就會透過社群分享生活，沒想到近日大方曝光睡覺打呼的影片，坦言自從懷孕之後，情況越來越嚴重。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
加護病房搶救2週！84歲母不敵病魔辭世 胡婉玲深夜慟曝死因
資深媒體人胡婉玲日前才動刀取出輸尿管結石，沒想到昨（25）日傳出她的母親張玉英在醫院過世，享壽84歲。對此，胡婉玲親自發文證實母親死訊，表示高齡84歲的母親張玉英女士，已於2026年1月21日清晨在彰化基督教醫院安詳辭世。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
預售屋客變撤中島、換座向！19 坪小宅翻轉格局，把走道變身咖啡櫥窗，釋放兩倍空間擁抱三房兩衛
本案位於桃園青埔，雖然僅有 19 坪，但在預售屋客變階段便提早介入，成功在有限坪數內擘劃出 3 房 1 廳 2 衛的精實格局。設計概念旨在打造下班後能完全放鬆且機能多元的居住環境，為了極大化坪效，更在特定區域規劃架高地板，將收納隱於無形，並透過動線重排讓採光穿透全室；全室摒棄複雜的材質，選用較為溫暖輕柔的木質元素鋪陳，並以優美的弧形線條作為視覺引導，讓空間在開闊與緊密之間律動，居住者在每一個轉身走動中都能參與空間的變化。設計家 ・ 1 天前 ・ 發表留言
演唱會香港最終場! 張學友笑稱失業 親自闢謠欠債傳聞
生活中心／李世宸、莊柏驊 台北報導歌神張學友巡迴演唱會，昨天（1/25）在香港進行最終場，64歲的張學友又唱又跳，安可連唱12首歌，也感嘆唱完「就失業」，但很快會再開工，外傳老婆花光20億家產、欠債連連，逼得他只好出來開演唱會，張學友藉機澄清，平常有存錢，沒借錢的習慣。民視 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
2026必收IT BAG：FENDI Way！設計、細節與配色小心機，勸敗關鍵全解析
FENDI Way的梯形廓形，線條俐落卻不生硬，剛剛好的結構讓包包在視覺上看起來精緻，但實際容量卻完全不需要擔心。這顆包顯然是為現代女性的多工人生量身打造—早上裝得下筆電、文件與水壺，中午臨時外出開會，晚上下班後直接拎去聚會也完美駕馭。肩背設計是 FENDI Way 的另一個...styletc ・ 19 小時前 ・ 發表留言
美軍恐耗盡精準飛彈？張延廷曝美軍工產能：今非昔比
軍事專家最新分析指出，美國飛彈製造速度已無法匹配現代高強度戰爭節奏，若爆發大規模對抗，高階精準武器恐在不到一個月內耗盡，面臨彈藥補產不足的風險。前空軍副司令張延廷直言，美國的軍工產能已今非昔比，如果爆發相當於俄烏的大戰，恐捉襟見肘中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 4則留言
坊間外泌體醫美廣告通通違法！衛福部：首波疑似違規4件「最重可罰2千萬」
再生醫療雙法今年元旦正式上路，但坊間外泌體醫美廣告仍充斥市場，甚至宣稱可「治百病」。對此，衛福部醫事司長劉越萍25日強調，目前尚無任何外泌體醫療廣告來申請「預審」，市面上所見廣告「通通違法」。元旦至今，已接獲4件外泌體醫美廣告違規案件，並於1月上旬移交地方衛生局調查。太報 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
屏東勝利星村驚見男「公然玩下面」 好多人看到！下場曝光
屏東勝利星村驚見男「公然玩下面」 好多人看到！下場曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
胡婉玲84歲母病逝！深夜慟曝噩耗 愛貓離世前喊：不久會來陪你
資深媒體人胡婉玲日前才公開因輸尿管結石動手術，怎料，25日深夜突然證實高齡的母親已於彰化基督教醫院離世，病因為敗血症併發急性腎衰竭，享壽84歲。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
民眾黨自提軍購特別條例！1.25兆瘦身4000億
[NOWnews今日新聞]總統賴清德去年宣布8年1.25兆元軍購特別條例草案，提升國家戰力，僅條例遭藍白多次封殺，對此民眾黨主席黃國昌在卸任立委倒數之際，今（26）日公布民眾黨版本軍購特別條例，將1....今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 4則留言
方芳芳現身花蓮光復關懷長輩 用愛陪伴鄉親重建心靈
光復鄉馬太鞍溪先前因災害形成堰塞湖，重創當地長輩生活。秘書長紀寶如曾多次親赴災區，面對滿目瘡痍深感不捨，強調協會的關懷絕非曇花一現，而是長期的承諾。常務理事方芳芳與周丹薇日前更先行深入部落訪視，走進長輩家中傾聽生活心聲。方芳芳感性表示：「真正的關懷不是短...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 發表留言
一定要幸福！ 黃豪平主持陳漢典、Lulu婚禮有洋蔥
陳漢典、「Lulu」黃路梓茵25日晚間在台北文華東方酒店舉行世紀婚禮，席開70桌力邀650位至親好友，Lulu以一頭亮眼金髮造型搭配純白平口婚紗，難得展現深邃「事業線」，陳漢典眼神充滿愛意，直呼：「我就是貪圖妳的美貌！真的非常吸引人，我愛的是妳的全部。」2人隨即深情相吻。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
卓榮泰喊「台灣101」惹議 媒體人列這些地點諷：該改名
美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）昨（25）日挑戰徒手攀登台北101大樓，歷時1小時31分鐘，成功登頂508公尺塔尖，引發國際關注，但行政院長卓榮泰在臉書發文提到「台灣101」而引發爭議。對此，資深媒體人樊啓明調侃，有人說台北101有官股，所以稱「台灣101」合理，那按照這個邏輯，台北車站該改名「台灣車站 」；新竹、台中與台南科學園區，應該改名為「台灣科學園區」。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
快去儲水！9縣市今大停水區域一次看 「從早到晚沒水用」最長達10小時
根據台灣自來水公司官網資訊，為了提升供水穩定，今（26）日新北、台中、彰化、雲林、南投、嘉義、台南、高雄及花蓮等9縣市部分區域將實施工程停水，最長可達10小時；提醒受影響住戶應於停水前6小時完成儲水，並於停水期間關閉抽水機電源。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
高凌風兒子「結婚」了！ 甜牽另一半進場 超夢幻婚禮畫面曝光
夏和熙、楊翹碩、葛兆恩、紀成澔主演的BL直式影集《我說愛你是真的》，25日舉辦「Love is Real Wedding Day！」主題婚宴，整場婚宴比照正式婚禮規格，打造劇中「黑衍」與「白行」的「黑白府喜宴」，並完成象徵性的婚約簽署，儀式感十足。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
鬼金棒爆內鬼！老闆控員工「1招偷錢」顧客也上當…2年捲走50萬
社會中心／綜合報導台北市中山區知名拉麵店「辣麻味噌拉麵鬼金棒」近日爆出內部管理爭議。店家透過臉書粉專公開指出，一名江姓員工疑似長期侵占店內款項，已正式解雇並交由律師處理後續法律事宜。民視 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
花50萬裝電梯，房價可能多賺500萬？老宅延壽計畫增值揭秘
內政部於2024年11月底公布「老宅延壽計畫」並展開全國說明會，正式啟動申請程序。這項原為解決高齡爬樓困境的德政，經市場精密計算，竟意外揭開驚人的「資產煉金術」：經合法程序增設的電梯，其新增的「公設坪數」將正式登記於權狀，未來售屋時完全按市價計入總價，讓政策從社福措施華麗轉身，成為「花小錢、賺坪數、搏增值」的黃金投資。賣厝阿明 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
苗栗台3線大型重機又出事 22歲騎士過彎自摔身亡
【記者鮮明／苗栗報導】苗栗縣台3線今（25日）上午發生死亡車禍，年僅22歲的彭姓男子騎乘紅牌重機行經獅潭鄉路段時，疑似過彎不慎自摔，彭男當場沒有生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。員警現場採證時，仍有多輛重機呼嘯而過；警方表示，台3線獅潭路段彎道多，已發生多起傷亡車禍，呼籲騎士減速慢行。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
孩子急診別慌！ 家長牢記溝通3技巧：時間軸、異常、量化細節
當孩子因為突發疾病被送往急診，對家長來說常是一場身心煎熬的考驗。孩子病情變化快速、家長焦急、醫療人員也是分秒必爭，在這樣高張力的時刻，除了仰賴醫師的專業判斷，家長如何描述孩子的症狀與情形，也會直接影響診斷與處置的速度和準確性。藥害救濟基金會特別諮詢了台灣兒科醫學會兒童急診委員會主委吳昌騰，提醒家長透過精準的表達和醫療人員進行有效的溝通，為孩子把握最關鍵的診療時機。NOW健康 ・ 20 小時前 ・ 發表留言