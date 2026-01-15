胡婉玲遭爆主導「砍中央社年終」 親上火線還原真相

胡婉玲遭駁斥主導「砍中央社年終」一事。(圖／劉宗龍攝)

國家通訊社《中央社》近日遭爆料，社長胡婉玲有意以虧損為名，主導「砍中央社年終」，慣例1.5個月年終將縮減為1個月，引發工會強烈反彈，對此，胡婉玲昨晚(14日)發聲明澄清，強調報導內容與事實不符，年終獎金最終決定權在董事會，並非她可以拍板定案，希望藉此釐清事實真相。

胡婉玲表示有關中央社年終獎金決定過程的相關報導，與實際情形有所出入，才會決定發聲明澄清，她表示一個多月前的例行幹部會議中，在十多位幹部見證之下，表達出將力守同仁年終獎金幅度，接著強調依相關法規與公司治理機制，中央社年終獎金決定權在董事會身上，社方僅就不同財務情境提出兩案並陳，供董事會審議與裁決。

胡婉玲發聲明釐清真相。(圖／張兆輝攝)

胡婉玲指出中央社自籌款比例高達52.5%是事實，政府補助金額在立法院再被刪砍1600萬，導致情勢雪上加霜也是事實。反觀，她和業務部同仁四處張羅經費，期盼能改善營運狀況，最終讓114年度整體收支結果超乎預期，沒想到獲得的並非鼓勵，反倒是遭惡意汙蔑，甚至還被指控想要砍年終，為了維護事實清楚與制度尊嚴，她才會決定發表此聲明，希望能夠以正視聽。

