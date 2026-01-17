胡宇威17日出席知名髮品品牌開幕活動，他在參與的節目《星廚之戰》中挺進冠軍賽，明日將迎來最終回，如果拿下冠軍，他笑說會好好規劃獎金100萬該如何運用。至於安心亞突然退賽引起的輿論，胡宇威也替對方緩頰：「她能穩穩過關，已經很厲害了。」

胡宇威《星廚之戰》爭冠軍 為安心亞棄賽緩頰：已經很厲害了

包括胡宇威在內，《星廚之戰》原先由安心亞、姚淳耀、林予晞勝出，挺進最終四強賽，然而安心亞此時因工作原因退賽，引發不小討論。胡宇威表示，得知消息時也很驚訝，也坦言沒想到安心亞能進前四強，「剛開始她連活蝦都很害怕，很佩服她能穩穩過關，已經很厲害了。」

安心亞（中）因為工作原因退出《星廚之戰》（圖／華視）

另一方面，妻子陳庭妮雖說早一步在節目中被淘汰，但持續為他加油打氣，只是賽制調整後，星廚們不再需要進廚房，而是擔任外場招呼客人，對胡宇威而言變得更加難以掌握，介紹餐點彷彿像在背劇本，若有機會，還是希望能在廚房貢獻一份心力。

因為節目，胡宇威本就不錯的廚藝更加精進，近來更受某位名廚邀請，為其餐廳舉辦的活動擔任廚助，屆時將去打工一天。至於是哪位名廚，他賣關子笑說還不能講，但活動會開放大家同樂，很快就能和大家見面。

胡宇威在節目《星廚之戰》中挺進冠軍賽（圖／華視）

胡宇威坦言，確實有想過開餐廳做副業，尤其台灣大街小巷都充斥著美食，只是開店容易維持難，關門機率高，廚師員工也不好請，討論之下還是暫緩計畫。

去年胡宇威前前後後，在美國拍了半年電影，故事改編自真人真事，他全英文演出、扮演牧師。此項目疫情時就開始接洽，為了盡量忠於原著，劇組希望找到會講英文的台灣人，因此才有了這段緣分。胡宇威直言，台灣美國拍攝環境差很多，兩者敘事的角度截然不同，是寶貴的經驗，未來也持續有美國的案子進行，「但也沒有要離開台灣啦！」

胡宇威出席髮品活動（圖／小娛樂）

談到即將到來的農曆新年，胡宇威透露，每年其實都想幫忙準備年夜飯，不過畢竟多半時候他都待在台北，不熟悉台中老家的廚具，因此鮮少下廚；給親戚的紅包，會根據每年收入多寡「滾動式調整」，和陳庭妮之間則是沒有互包的習慣。

夫妻倆過年也不擔心被問何時要生小孩，「以前會問，但我們不急，他們都差不多知道，這是沒有答案的問題。」便也沒有再問。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導