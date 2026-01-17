胡宇威下廚「撞菜」崩潰 嘆後悔1事遭林予晞嗆：嘴巴講而已

藝人胡宇威、林予晞、姚淳耀日前在料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》並肩作戰爭奪冠軍，主持人鍾欣凌好奇詢問：「已經錄了大概快四個月，有沒有人覺得後悔？」胡宇威語出驚人地大喊「我最後悔！」隨後解釋「因為集數太少，再多一點挑戰會更好！」讓名廚鄭淳豪立刻積極招攬「我們店裡有缺人喔！」對此，林予晞忍不住嗆胡宇威「你不要在那邊嘴巴講而已喔！」逗樂全場。

胡宇威被問後不後悔參加《星廚之戰》時大喊：「我最後悔！」並說明原因。（圖／華視提供）

姚淳耀則笑說「我後悔沒有早點來！」被林予晞調侃求生欲很高，連鍾欣凌都開玩笑的嗆他：「這種話你講得出來？」姚淳耀則開心的說：「我太太覺得我做菜變好吃了！」

林予晞（左起）、姚淳耀、胡宇威等待比賽公布結果。（圖／華視提供）

《星廚之戰》迎來決賽，將誕生第1名的頂尖名廚與明星廚助，兩人將各別抱走高達1百萬元的獎金。目前場上僅剩4位頂尖名廚Jessica 林佳蓉、Will 高郁皓、陳勇孝、鄭淳豪，將與林予晞、胡宇威、姚淳耀並肩作戰爭奪冠軍。

不過胡宇威這組竟發生「撞菜」狀況，讓他當場崩潰大喊，儘管與夥伴緊急討論調整方案，結果卻發現什麼都不能做，只能無奈大笑。

姚淳耀對於再次陷入「馬鈴薯地獄」，苦笑「怎麼每一集我都在做馬鈴薯泥，這根本我的馬鈴薯進化史。」點餐過程更出現其中一組「爆單」盛況，驚人的點單數量讓明星廚助們紛紛張大嘴巴，林予晞驚呼「太多了吧這誰啊！」姚淳耀與胡宇威也驚呼連連。

林予晞感性表示父親等了40年，終於吃到女兒做的菜。（圖／華視提供）

比賽結果公開前，姚淳耀感性表示「經過比賽做了各式各樣的泥，跟馬鈴薯很有緣，但也感覺到自己成長許多。」林予晞則分享「我爸爸等了40年，終於等到我做菜給他吃。」讓鍾欣凌讚嘆：「哇！很感人耶！」

