胡宇威分組乏人問津 見陳庭妮現身飆冷汗

陳庭妮驚喜現身《星廚之戰》比賽現場。華視提供



《星廚之戰》今（12╱3）賽制再進化，迎來四強首戰，比賽當天早上，明星廚助全員投入外場準備，胡宇威直呼挑戰度爆表：「以前都不是我講菜，這次要自己來真的很難。」比賽正式開始後，老婆陳庭妮突然驚喜現身，讓他當場冷汗直流。

因安心亞工以作因素退賽，節目正式進入進入「7人比賽、不補廚助」全新階段，更同步啟動「經營型賽制」，不只比廚藝，還要拼服務、比應變，考驗誰最有能力經營1家餐廳，顧客是否願意給出「服務費」也成為關鍵積分，總積分最高的主廚與明星廚助將抱走各 100 萬元冠軍獎金。

廣告 廣告

開賽前，分組現場卻出現前所未見的畫面，過去總是「秒被搶走」的胡宇威這次翻牌後竟乏人問津，鍾欣凌忍不住笑虧：「大家以前搶著要你，現在沒有人要你。」反觀林予晞卻成為全場焦點，意外陷入多角關係，進入第二輪，Will高郁皓轉向選擇林予晞，鍾欣凌笑說：「你這跟追求愛情一樣，就是死纏爛打。」

比賽當天，姚淳耀投入外場準備，緊張坦言：「我真的沒有做外場的經驗，壓力很大。」林予晞則俏皮亮出「祕密武器」——用不同顏色標籤紙做的小抄，還戴上梳化組送給她的「全村的希望」髮夾，既幽默又可愛。

而陳庭妮的現身，讓胡宇威嚇傻，她笑說：「我今天無事一身輕，就是來吃飯的，原來被服務的感覺這麼好。」姚淳耀立刻上前倒水，她俏皮問：「現在是在搶生意嗎？」姚淳耀秒回：「對！先搶先贏！」胡宇威也不甘示弱衝上前詢問是否要加水，卻被她笑回：「不好意思，我們已經被服務過了。」一來一往逗得全場笑聲不斷。

更多太報報導

楊丞琳術後復出巡演首唱跨年 瘦4公斤套火辣戰袍

余祥銓手機被柔柔偷偷定位 怒吼：根本不信任我

陳亞蘭被曹西平暗戀30年 揭2人互動！一條件「可能會考慮」