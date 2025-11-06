胡宇威切菜不慎見血 陳庭妮暖心餵食

記者王丹荷／綜合報導

競賽實境節目《星廚之戰》最新一集中，擔任廚助的胡宇威在切菜過程中一時分神、不慎劃傷手指，當場血流如注，嚇得他直呼：「完蛋了！」隨即用毛巾止血，並緊急向場邊尋求醫療援助。而身處另一張料理桌的妻子陳庭妮對突發意外毫不知情，直到經工作人員提醒後才驚覺情況，她立刻夾起1塊剛完成的豬肉，上前關心並暖心餵食給胡宇威，展現夫妻倆私下的好感情。

告別上週首輪殘酷的淘汰賽，本週升級難度迎來「原住民食材」挑戰賽，不僅食材充滿挑戰，連烹飪時間更被大幅縮減至極限的 90 分鐘，讓現場氣氛瞬間凝結。面對嚴峻考驗，頓時讓主廚們緊張的手足無措，施捷夫主廚率先崩潰大喊：「這太難了吧！」張楷奕主廚更是焦慮到不停抓頭，連向來沉穩的鄭淳豪主廚也坦言：「哇賽超傻眼，一堆是我都沒看過的！」

本次考驗不僅在於廚藝展現，廚助重新配對的搭檔大洗牌環節，更是幾家歡樂幾家愁。其中，上一輪競賽即拔得頭籌的黃金組合「主廚陳勇孝與安心亞」，在配對時再次堅定選擇彼此，讓安心亞興奮地邊跑邊跳，瞬間尖叫大喊：「勇孝！」曖昧甜度爆表，立刻引來主持人鍾欣凌「神吐槽」逼問：「你是不是被施壓？你心甘情願嗎？」

安心亞連忙澄清絕無此事，陳勇孝主廚靦腆回應「有一點！」瞬間引發全場爆笑。鍾欣凌追問：「什麼叫做有一點！是有一點被施壓？還是有一點心甘情願？」賽後陳勇孝主廚私下回應，雖然一開始曾考慮更換隊友，甚至認為安心亞可能是個「雷隊友」，但實際搭配後，2人意外地默契十足，他更笑稱安心亞還會現場提供「額外的搥背服務」，超高默契讓旁人稱羨不已。

胡宇威切菜過程不慎劃傷手指。（華視提供）

主廚施捷夫（左）、陳庭妮搭檔競賽。（華視提供）

主廚陳勇孝（左）曾認安心亞是雷隊友。（華視提供）