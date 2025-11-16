胡宇威前女友回歸！他無奈陷兩難 自曝表面冷靜卻超想逃

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

公視+自製食療系影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》（簡稱《好好吃飯2》）迎來劇情最高潮。劇中，姚以緹在雨中落淚、深情望向車內的胡宇威，而李玲葦以為胡宇威選擇姚以緹時，情緒潰堤，胡宇威心疼將她緊緊擁入懷中。李玲葦坦言，這場失控哭戲拍完後久久難以平復，「當時彷彿掉到外太空，後來雖然被叫醒，殺青後還是要慢慢排解情緒，至今仍像是留下了一道傷口癒合後的痕跡。」

《就算一個人也可以好好的吃飯2》胡宇威面對「前女友」姚以緹的攻勢感到相當困擾。（圖片／公視+提供）

姚以緹飾演的「范湘」堪稱劇中最大魔王，她的現身如暴風雨般襲來，攪亂胡宇威和李玲葦之間來之不易的關係，她透露，在宜蘭拍攝期間遇上怪風、冰雹與傾盆大雨，笑稱沒想到自己的登場氣場滿點。胡宇威也談到湯瑪士的兩難處境，「原本只是專業接待民宿客人，沒想到對方竟是前女友，還主動告白。表面上他看似冷靜，其實內心煎熬，只能盼著這24小時趕快過去，才能回到和艾蜜莉的平靜日常。」他更幽默表示，「第一季我和以緹從曖昧演到分手，這一季她變成核彈級前女友，我只好敬而遠之！」現實中若遭遇同樣情況，他堅定表示，「就是保持距離！」

李玲葦大讚「前女友」姚以緹的表演，「我們很多場戲都是現場直接演出，但她氣場很強，節奏又抓得好。有些畫面其實她不在鏡頭內，但還是很投入對戲，這對我幫助很大！」至於角色艾蜜莉的反應，她忍不住笑說：「范湘（姚以緹飾演）一出現，就像大姐頭一樣用各種方式暗示和挑釁，艾蜜莉根本像個小妹妹，只能用很拙劣的方式應對，像是給對方看自己和男友的合照，看起來實在可愛又好笑！」





