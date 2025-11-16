胡宇威劇中「心疼把女友抱進懷裡」 前女友威力太強
《就算一個人也可以好好的吃飯2》劇情進入最高潮，戀愛線全面爆發。胡宇威前女友姚以緹在雨中落淚、深情凝視車內的他，讓現任女友李玲葦誤以為他選擇了姚以緹，一場情緒崩潰的哭戲逼真動人，胡宇威則心疼地緊擁她入懷，真情流露、催淚指數破表。李玲葦坦言拍完後久久難以抽離：「那時彷彿掉進外太空，雖然被叫醒，但殺青後還要慢慢排解情緒，至今仍像留下一道癒合後的疤痕。」
姚以緹飾演的「范湘」堪稱全劇最大魔王，她的登場如暴風雨般攪亂胡宇威與李玲葦之間的微妙關係。她笑說在宜蘭拍攝時真的遇上怪風、冰雹和傾盆大雨，「沒想到連天氣都替角色加持，氣場滿點！」胡宇威則描述湯瑪士的矛盾心境：「原本只是接待民宿客人，結果對方竟是前女友還主動告白。他外表冷靜，其實內心煎熬，只盼著那24小時快點過去，好回到平靜日常。」他幽默補充：「第一季我們從曖昧演到分手，這季她變成核彈級前女友，我只好敬而遠之！」若現實遇到類似情況，他笑說：「會保持距離！」
「正牌女友」李玲葦則誇姚以緹氣場強大、節奏拿捏精準，「有些戲她不在鏡頭內，仍全情投入對戲，讓我更進入情緒。」她也笑言艾蜜莉面對前女友的挑釁時「根本像小妹妹」，「范湘一出現就用各種方式暗示、挑釁，艾蜜莉只能笨拙地給她看情侶合照，畫面又氣又好笑。」
胡宇威與李玲葦這對「平行線CP」終於在第二季下半部正式展開戀愛篇章，兩人唯一一次聯手下廚的「燻鮭魚馬卡龍」戲碼成為全劇最萌橋段。李玲葦笑說：「我在劇裡要教宇威哥做馬卡龍外殼，但他其實很會料理，只好假裝不會。」導演要求真實拍攝「從零開始手打蛋白」的畫面，「真的用手打！拍完手在抖，還得靠食品組偷放打好的蛋白接力拍，太累也太好笑。」
結局留下開放式詮釋：「一個人吃飯」或「兩個人共餐」哪個更重要？李玲葦認為：「就算是情人，也要保有彼此空間；分手後仍能成為好友，那是最舒服的狀態。」胡宇威則表示：「湯瑪士原本想找人陪吃飯，直到遇見艾蜜莉，才學會即使一個人，也能好好地吃飯。」
