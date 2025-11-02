胡宇威夫妻保鮮法 辣、苦兩味不可少

胡宇威日前受邀擔任《女人我最大》官網11月封面人物，透露因不斷接觸料理相關題材，而動起鑽研廚藝的念頭，從酸、甜、苦、辣描繪自己與親人間的關係。逗趣的是，提到老婆陳庭妮，他分別以「辣」和「苦」形容2人理想的相處模式，以及吵架時的滋味，希望夫妻之間有辣椒來刺激提味，吵架後能如同苦茶一般回甘。

胡宇威和陳庭妮結婚2年，被問相處起來最不能少的調味是什麼？他笑著回答：「辣椒！」他認為辣不一定是吵架，而是像雲霄飛車，上上下下的刺激感。對胡宇威而言，「辣」不代表衝突，反倒是讓關係保鮮的方式，他也以「苦」來描述夫妻吵架的滋味。在他看來，夫妻吵架如喝苦茶，中段很苦、難受，但到了尾韻反而回甘，「吵架不是壞事，只要懂得回到那杯茶的尾韻，就還能繼續喝下去。」。

胡宇威以從小吃到大的外婆拿手菜「蕃茄炒蛋」來代表自己，「味道裡有苦、有酸、有甜，也有鹹。還有排骨酥，是奶奶做的，我對排骨酥完全沒辦法抗拒，一吃就停不下來。」2道家常菜，成為他成長的幸福記憶。