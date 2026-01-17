胡宇威後悔參加《星廚之戰》 原因讓林予晞忍不住吐槽

《星廚之戰》將於18日迎來最終決賽，第一名的頂尖名廚和明星廚助，將各自抱走高達一百萬元的獎金。比賽近四個月，主持人鍾欣凌詢問是否有選手後悔，沒想到大批參賽者舉手，胡宇威甚至脫口：「我最後悔！」

挺進冠軍賽的名廚： Jessica 林佳蓉、Will 高郁皓、陳勇孝、鄭淳豪；廚助方面，安心亞棄賽不補人，剩下：林予晞、胡宇威、姚淳耀。在總冠軍賽開始前，鍾欣凌好奇問，參賽者中，有沒有人覺得後悔參賽，沒想到現場竟超多人舉手。

廣告 廣告

《星廚之戰》姚淳耀在外場服務，有些手足無措。（圖／華視）

鍾欣凌驚呼怎麼這麼多人，姚淳耀笑說：「我後悔沒有早點來！」被林予晞調侃求生欲很高。胡宇威則語出驚人地大喊：「我最後悔！」隨後解釋：「因為集數太少，再多一點挑戰會更好！」讓 Ricky 鄭淳豪立刻積極招攬：「我們店裡有缺人喔！」林予晞也忍不住吐槽：「你不要在那邊嘴巴講而已喔！」

在最終結果公布前，姚淳耀感性地說：「經過比賽做了各式各樣的泥，跟馬鈴薯很有緣，但也感覺到自己成長許多。」林予晞則分享：「我爸爸等了四十年，終於等到我做菜給他吃。」

《星廚之戰》胡宇威表示自己最後悔（圖／華視）

《星廚之戰》迎來冠軍賽前夕，安心亞因工作原因棄賽，引發不小討論。胡宇威受訪時表示自己也相當驚訝，不過也坦言，沒想到安心亞能進前四強，「剛開始她連活蝦都很害怕，很佩服她能穩穩過關，已經很厲害了。」

因為節目，胡宇威本就不錯的廚藝更加精進，近來更受某位名廚邀請，為其餐廳舉辦的活動擔任廚助，屆時將去打工一天。至於是哪位名廚，他賣關子笑說還不能講，但活動會開放大家同樂，很快就能和大家見面。

《星廚之戰》華視主頻每週日晚間8點播出，每週六晚間8點於三立都會台、晚間10點於緯來綜合台播出，並於當日晚間11點在Hami 影劇館＋同步上架。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導

胡宇威《星廚之戰》爭冠軍 為安心亞棄賽緩頰：已經很厲害了