胡宇威怒罵航空公司：害我無法準時回家 直言「此生搭過最爛的」

男星胡宇威近日在社群媒體上罕見發飆，痛批一間航空公司服務爛到爆，導致他無法準時返家，更直言這是他職業生涯中「搭過最爛的航班」。

據胡宇威在Instagram上的貼文，他坦言這是他首次搭乘該航空公司的航班，卻意外成為「一生中最爛的選擇」。他描述道：「這是我職業生涯中搭過的最差勁航班，因為這班飛機，我無法準時回家。更糟糕的是，他們連基本的補償都沒有提前提供。」

胡宇威向來以溫文儒雅的形象深受喜愛，這次卻因航班延誤事件罕見動怒，在限時動態po出英文貼文，毫不留情地開砲，引發網友熱議。

