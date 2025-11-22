胡宇威怒罵航空公司：害我無法準時回家 直言「此生搭過最爛的」
男星胡宇威近日在社群媒體上罕見發飆，痛批一間航空公司服務爛到爆，導致他無法準時返家，更直言這是他職業生涯中「搭過最爛的航班」。
據胡宇威在Instagram上的貼文，他坦言這是他首次搭乘該航空公司的航班，卻意外成為「一生中最爛的選擇」。他描述道：「這是我職業生涯中搭過的最差勁航班，因為這班飛機，我無法準時回家。更糟糕的是，他們連基本的補償都沒有提前提供。」
胡宇威向來以溫文儒雅的形象深受喜愛，這次卻因航班延誤事件罕見動怒，在限時動態po出英文貼文，毫不留情地開砲，引發網友熱議。
更多鏡報報導
范姜彥豐遭傳「整天在家打電動」成最後一根稻草 粿粿寒心提離婚
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
不只TWICE在高雄！潤娥也來台啦 放送辣腿自帶女神光
其他人也在看
胡宇威罕見動怒！痛批航空公司「職涯最糟飛行」 延誤回不了家：奉勸大家別搭
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導一向以暖男形象著稱的胡宇威，近日卻罕見公開發飆！他在社群平台以英文寫下一段長文，怒批某家外國航空公司，直言這是...FTNN新聞網 ・ 1 天前
這身材你信她60歲？藍心湄美腿細到不科學！靠「一動作」瘦了30年！
她的舞台造型一向大膽，亮片戰袍、羽毛肩、超短連身服，每一套都把腿的比例拉到最極致！就連在韓國落地窗前隨手一拍，逆光照裡那雙腿直接延伸到天邊，讓網友瘋喊「這比例太扯」。而這些舊照最近又被翻出來，討論度反而比生日照更高。其實藍心湄維持美腿的方法她很早就公開過...styletc ・ 2 天前
他納悶韓國人「1神秘穿搭」：到處都看得到！9萬網友共鳴喊太狂
許多台灣遊客愛去韓國旅遊，除了搶購棉被、時裝或美妝品等，近日一名網友在社群平台 Threads 上還觀察出韓國的「神秘現象」。原PO相當納悶「韓國怎麼到處都在賣襪子？」更指出各個角落都有出現這種現象。文章一齣，釣出大批「識貨」的旅人解答，其實韓國「國民襪子文化」相當盛行，「韓國人一般家庭超習慣穿襪子配拖鞋趴趴走的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「好好先生」不忍了！胡宇威罕見長文開砲「這家」航空
娛樂中心／尤乃妍報導螢幕形象一直都是陽光親和的「好好先生」胡宇威罕見在社群平台動怒，近日他在現實動態抱怨搭乘美國某航空公司班機，沒想到回不了家之外航空公司還不給予任何補償，讓他痛批「史上最爛飛行經驗」，還建議粉絲以後最好不要選這家。民視 ・ 23 小時前
南韓高中生昏迷遭多家醫院急診拒收致死 議員揭露：14家醫院「沒一間願意收他」
綜合韓媒報導，南韓國會「公共管理安全委員會」的民主黨議員楊富南（音譯）22日從119急救中心和釜山消防局獲得的資料顯示，當日上午6時17分，釜山某高中教師發現當事學生倒地抽搐、意識模糊但仍有呼吸，立即撥打119求援。報導指出，救護人員在6時33分到場，隨即展開初步處置...CTWANT ・ 14 小時前
年紀到了不背名牌！她「改拿1款包」曝原因 爆大票共鳴：更顯年輕
不少人喜歡買名牌包，不僅時髦還能凸顯個人風格。不過，有網友表示，到了一定年紀後，就不會想買名牌包了，只揹帆布袋，不過她坦言並非物慾降低，「是肩膀背不動了！」貼文曝光後，引發大票共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
2025金馬獎／范冰冰奪得影后、張震二度稱帝 《大濛》拿最大獎！完整得獎名單、表演舞台亮點一次看
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮將於11/22登場，入圍名單於10/1公布，本屆「終身成就獎」將頒給演員陳淑芳，她的敬業與演技深受新世代導演倚重，而她不計戲份與製片規格的雅量，也造就演藝生涯的高峰。金馬62主視覺由舒淇、張震、藝術家REACH跨界合作，結合塗鴉、書法與攝影三種媒介，打造出「最好的時光」主題。此外金馬國際影展也將於11/6盛大開幕，10/26開始售票。2025金馬獎頒獎典禮時間地點、直播平台、入圍名單、主持人、頒獎嘉賓…不斷更新。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 3 個月前
楊宗緯遭控全家惡鄰！本人不忍曝：已報案提告
社會中心／楊佩怡報導47歲歌手楊宗緯近年轉往中國發展賺人民幣，8月因不慎摔落舞台返台養傷，沒想到近期深陷惡鄰爭議；多位住戶抱怨其家人在社區經常不守規則，除了占用公共空間還破壞公物，甚至隨地大小便，控訴楊宗緯作為社區主委卻漠視一切。楊宗緯則不滿遭不實指控，20日晚間在微博發文透露自己已去警局報案，強調「堅持做對的事」。對此，警方回應了。民視 ・ 1 天前
獨留2歲女兒在高溫車內活活熱死！他服刑當日輕生亡
獨留2歲女兒在高溫車內活活熱死！他服刑當日輕生亡EBC東森新聞 ・ 17 小時前
胡宇威罕見動怒！公開痛批航空公司「最糟飛行」：千萬別搭
胡宇威的脾氣向來還不錯，他今（22日）罕見在社群動怒，直接點名某家外國航空公司，抱怨自己碰上「職業生涯中最糟糕的一次飛行經驗」，情緒相當無奈。胡宇威在Instagram限時動態表示，這是他第一次搭乘該航空公司的航班，結果一飛就遇到大問題，不但延誤還打亂整個行程，「這次航班讓我無法按時回家」，然而讓他自由時報 ・ 1 天前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
安心亞犀利吐槽「芋頭必須死」 陳庭妮秒嗆：關你什麼事！
台灣首創料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》由金鐘影后鍾欣凌主持，經過多輪激烈廝殺，目前晉級了九位頂尖菁英名廚Jessica林佳蓉、余鑫源、施捷夫、Will高郁晧、張楷奕、陳佑昇、陳思凱、陳勇孝、鄭淳豪，...華視 ・ 1 天前
富邦UBA》王威翔關鍵拋投率台藝大收三連勝 葛記豪分享搭火車挖角鄭維佑故事
114學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級第一階段預賽今（21日）進入最後一天賽程，3勝3敗的台灣藝術大學與黎明學院正面交鋒，全場比分始終緊咬，戰況膠著到最後一分鐘才見分曉。關鍵時刻，台藝大「一哥」王威翔切入拋投命中，率隊以71：69驚險擊敗黎明，順利收下三連勝，為第一階段畫下完美句點。TSNA ・ 1 天前
UBA》宋昕澔拿18分完成重要里程碑！政大擊退健行延續超狂跨季57連勝
衛冕軍政治大學今天在UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽遭遇本季也還未吞敗的健行科大，他們僅在開局一度落後，超車後便一路維持領先， 宋昕澔繳出全隊最高18分，終場以100：92力退健行，完成跨季57連勝。近年來稱霸UBA賽場的政大，這季依舊無人能敵，他們自開賽至今仍維持不敗之身，今日賽前維持跨季56連勝自由時報 ・ 1 天前
UBA》王威翔致勝一擊！台藝險勝黎明收3連勝
UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第一階段今天進行最後一日賽事，台灣藝大和黎明學院一路廝殺到末節，最終台藝靠著王威翔致勝一擊，以71：69險勝黎明，收下3連勝，預賽這階段拿下4勝3負。台藝和黎明在賽前都取得3勝3負，若能在這階段預賽最後一日贏球，有機會取得更好排名。自由時報 ・ 1 天前
UBA》6連敗逢6連敗中原開胡首勝甜蜜復仇 臺大重返一級首勝等3、4階段
四年前的2021年11月28日，一樣在輔大中美堂，100學年度大專籃球聯賽，臺大、中原隊史首度在一級交手，69：64，臺大勝出，終止開季5連敗，開胡首勝，時隔4年，2025年11月21日的今天，雙方一級2度遭遇，中原靠第三節初的19：8攻勢，次第擴大上半場42：30優勢，61：38領先23分。臺大雖回敬9：0，末節大三後衛陳柏亦單節更飆14分含2記三分球及連6罰，帶出16：7攻勢，外加「雙衛檔」葛浩宇終場前5分45秒三分彈，一度追成63：68，但中原穩住後，仍以82：76小贏，終止開季6連敗，114學度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男一級預賽第一階段末役終於開胡，1勝6敗作收，也扳回4年前輸臺大的一城，甜蜜復仇，雙方隊史一級對戰各1勝1敗，暫時扯平。4年前臺大贏中原結束5連敗，之後雖又6連敗，但贏僑光科大，預賽2勝12敗排第13（中州科大未報名棄賽、只剩15隊參加），中原輸臺大後開季6連敗、且連輸11場，一直到第12場贏中科才止敗，1勝13敗第14作收，只優於中科同樣1勝13敗墊底，3隊111學年度都降至二級， 中原113學年度上季重返一級，臺大則本季回歸。中原21日此役雖止敗開胡首勝，但麗台運動報 ・ 1 天前
屏東四重溪溫泉季熱鬧開幕泡湯、美食與光影藝術打造浪漫氛圍
屏東四重溪溫泉季於二十一日晚間正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典，縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，每年溫泉季不只是地方觀光的重要活動，更是串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點。縣府每年持續導入不同光環境設計、推廣路線整合與體驗活動創新，就是希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，以馬戲融合南島文化，從四重溪再 ...台灣新生報 ・ 21 小時前
金馬62》范冰冰為中國爭后！評審曝她勝出關鍵：競賽很殘酷
第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在北流舉行，金馬執委會執行長聞天祥在新聞中心分享評審內幕，透露《地母》范冰冰與《我家的事》高伊玲殺到最後，范冰冰以「從肢體到語言，從極度從容到崩潰，讓人非常耳目一新」的理由勝出。聞天祥也強調，高伊玲在片中不管哪個階段都自然、吸引人，不過感嘆：「競賽就是這麼殘酷。」自由時報 ・ 14 小時前
泡麵加一物秒變神級Q彈！ 老饕實測狂推：還能吸油、防癌
台灣人對泡麵的熱愛可說是全民運動，每個人幾乎都有自己的獨家煮法，讓泡麵變化出更多層次的口感。最近有網友分享一個令人意想不到的招數，在泡好的麵裡頭投入幾塊冰塊，驚喜發現麵條的口感竟然變得更加彈牙、爽口，湯頭的溫度也變得恰到好處不再那麼燙口。許多網友也紛紛跟進，直呼這招不僅能讓麵體更有勁道，還有意想不到的好處。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
哪個國家不會想去第2次 一票人喊它：食物、景點沒特色
台灣人喜歡出國旅遊，一名網友表示，日前有臉書粉專調查「哪個國家去過一次就不會想再去」，投票結果第一名是韓國，讓原PO相當驚訝。話題引發討論，許多網友則說不意外，「韓國食物一下就吃膩了，景點也沒什麼特色」；不過也有網友認為，韓國很好逛，東西買不完，還會想再去。中時新聞網 ・ 23 小時前