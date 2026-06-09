胡宇威碰上外星人又怕又好奇 會帶太座捧場《揭密日》

胡宇威在《揭密日》首映會上，示範碰上外星人的反應，是伸出友誼之手。

導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）重返外星科幻路線的電影《揭密日》（Disclosure Day），從開拍到宣傳都是走神秘路線，搭的是近期美國政府官方公佈的外星人機密檔案話題，受邀參與首映的胡宇威，也說對這個議題充滿了好奇，也有點怕怕身邊已經有外星人了。

胡宇威說打從《E.T. 外星人》、《世界大戰》之後，導演導演史蒂芬史匹柏的確好一段時間，沒有拍跟外星人有關的題材，「我覺得其實對它很好奇，非常好奇！因為看了那個預告片，劇情透露不多，但是覺得非常會抓住你的注意力，因為它充滿了神祕感！」另外一個賣點，當然是這類電影的陰謀論，「因為對於外太空，或者外星人是否存在這類問題，其實都沒有答案。但是某種程度，大家多多少少還是會相信，同時很多人會拒絕相信有外星人存在。所以我覺得這個未知這個領域，反而緊抓住很多人的注意力。」

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至於他自己的反應，胡宇威老實說是會害怕的，「一開始的時候，看太多這些替題材，外星人都會抓走人、也會被抓走牛，人還是被抓走做實驗，發現回到地球上後，其實身上還是有一些很陌生的晶片，那些晶片其實是地球是找不到的！」這些未知的刺激感，讓他對於外星人是否已經在地球存在著，抱持著開放的好奇心，「你們看我們多久了？」

胡宇威嘗試《揭密日》的海報風格自拍機，眼睛變藍色了。

他說儘管太太陳庭妮對這些題材沒那麼主動感興趣，但是自己都會推薦給她，「她也都會喜歡。」至於兩人上回一起去電影院約會是什麼時候，「很久了，蠻久了！」還說反正每天在家約會就好了啊！

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