胡宇威罕見動怒痛罵航空公司 陳庭妮還原事件真相

胡宇威先前罕見動怒，大罵一間美國的航空公司，火大地說：「是我人生中最糟的一次飛行經驗。」他的老婆陳庭妮今（11日）出席活動被問到此事，坦言也是第一次看到老公這麼生氣，讓她立刻打電話過去關心，而她也還原整件事情的真相。

陳庭妮表示當時胡宇威在洛杉磯拍完戲，要搭美國國內航班到紐約找妹妹，結果飛機起飛前才發現機械出問題，導致行程大延誤，最糟糕的是航空公司後續也沒有提供完整的配套措施，才讓胡宇威大暴怒。陳庭妮得知來龍去脈後立刻安撫老公，並說：「還好你英文很好，我遇到的話還會有語言隔閡。」最後胡宇威拿到航空公司50美元的賠償金。

耶誕節即將到來，這也是陳庭妮夫妻最重視的節日，今年公公婆婆也會來台跟他們一起過節，每年全家人都會交換禮物，她與老公相當了解彼此，像是她會送胡宇威想要的咖啡機，對方則會送她想買了好幾年的手環，大讚老公非常會送禮，從沒送過爛禮物。

