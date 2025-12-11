胡宇威罕見動怒還發文 陳庭妮坦承「嚇一跳」急幽默安慰

【緯來新聞網】女星陳庭妮今（11日）出席台灣世界展望會「紅包傳愛讓孩子成為更好的大人」啟動記者會，會上她分享了與老公胡宇威的甜蜜相處點滴。日前胡宇威罕見在社群媒體上發文，怒批美國航空班機延誤，導致他無法準時返家，陳庭妮透露，自己一覺醒來看到訊息也嚇了一跳，趕緊致電關心，並以幽默的方式安慰老公，笑稱他像是在拍電影《航站情緣》，並稱讚他英文好，讓胡宇威感受到溫暖陪伴。

陳庭妮出席台灣世界展望會「紅包傳愛讓孩子成為更好的大人」啟動記者會。（圖／攝影組）

陳庭妮與胡宇威愛情長跑超過10多年，並於2023年7月在紐約登記結婚。她坦言，雖然看過老公暴怒，但很少見他發這麼大的脾氣，但也認為胡宇威情緒來得快、去得也快。對於遲遲未辦婚禮，陳庭妮笑說「辦婚禮真的很累」，且與胡宇威相處時間長，兩人不會特別過結婚紀念日或情人節，反而堅持每年一定要一起過聖誕節。

聖誕節將至，陳庭妮夫妻倆會在家煮飯、聊天、交換禮物。（圖／攝影組）

她提到，每逢聖誕節，夫妻倆都會在家煮飯、聊天、交換禮物，還會特地買一顆巨大的聖誕樹。剛好今年公婆從美國來台，一家人將溫馨度過佳節。陳庭妮更自豪彼此是「靈魂伴侶」，一個眼神就懂對方，送禮總能送到心坎裡。



此外，陳庭妮對至於生子計畫保持敞開的心，一切順其自然，強調「如果老天爺讓我們沒有成為父母也很好」，並表示雙方父母與公婆都知道他們的步調，並不會催生，認為「每天快快樂樂就是最重要的事。」

