胡宇威罕見動怒開罵航空公司 指出1地雷：人生中最糟的一次

【緯來新聞網】向來以親和形象著稱的藝人胡宇威，今日在社群平台罕見動怒，公開點名美國航空（American Airlines），批評其航班服務是他「人生中搭過最糟的一次」，引發網友熱烈討論。

胡宇威罕見動怒開罵航空公司。（圖／胡宇威IG）

胡宇威稍早透過Instagram限時動態上傳一張美國航空子公司American Eagle的飛機照片，畫面中地勤人員正在搬運行李。他寫道：「Honestly first time taking a flight from this airline and it is by far the worst I’ve taken in my career...」（老實說，這是我第一次搭這家航空公司的飛機，也是我人生目前為止搭過最糟的一次）。



他表示，這趟班機不僅導致他無法準時返家，航空公司更未提供任何即時補償：「It’s because of this flight that I can’t go back home on time and to top it off they don’t offer any compensation upfront.」（正是因為這趟航班，我無法準時回家，更糟的是他們也不提供任何補償。）



最後，他強烈建議粉絲未來避開此航空公司：「So if anyone wants to take this airline for future reference I strongly suggest DON’T!」（所以如果有人未來考慮搭這家航空，我強烈建議別搭！）



胡宇威向來給人溫文儒雅、理性成熟的形象，這次少見地以直接且情緒性的語氣表達不滿，引起不少粉絲驚訝與共鳴，許多網友也留言分享自己過往搭乘該航空的不愉快經驗。

