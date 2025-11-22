胡宇威罕見動怒！不忍了開罵「航空公司」指這地雷服務：人生中最糟一次
娛樂中心／綜合報導
男星胡宇威向來給人有親和有禮的形象，然而近日罕見動怒，在 Instagram 限時動態上公開痛批一家美國航空公司服務品質太差，直言這是他「職涯中最糟糕的飛行體驗」。向來形象溫和的他罕見發火，貼文一出立刻引發粉絲與外媒關注。
胡宇威貼出一張停在機場客機照片，畫面可見地勤人員正在裝卸行李，而他在圖上用全英文長文訴說不滿。他寫道：「老實說，這是我第一次搭這家航空，也是我人生中最糟的一次飛行經驗。因為這趟班機，我無法準時回家，而且他們完全沒有提供任何補償。」他強調，這趟航班的延誤與處理方式令人失望，並提醒粉絲：「如果有人未來打算搭這家航空公司，我強烈建議──不要！」
從限時動態文字內容來看，胡宇威此次應是因班機延誤或臨時變動導致無法返家。他除了批評航空公司沒有事先溝通，也點出對方「連最基本的補償或安撫措施都沒有」，語氣中透露出明顯憤怒與無奈。由於胡宇威平時以溫文儒雅、EQ高著稱，這次公開「開罵」格外引發討論。
更多三立新聞網報導
周子瑜「回家開唱」TWICE眷屬團大舉來台 志效爸媽妹妹都來了
日本天團突取消台、港、中巡演！台歌迷全哀號瘋猜「政治角力」惹禍
家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆
修杰楷「閃兵風波」事隔1個月首度露面！梧桐妹甜摟同框：愛你
其他人也在看
「好好先生」不忍了！胡宇威罕見長文開砲「這家」航空
娛樂中心／尤乃妍報導螢幕形象一直都是陽光親和的「好好先生」胡宇威罕見在社群平台動怒，近日他在現實動態抱怨搭乘美國某航空公司班機，沒想到回不了家之外航空公司還不給予任何補償，讓他痛批「史上最爛飛行經驗」，還建議粉絲以後最好不要選這家。民視 ・ 10 小時前
金馬62圖輯｜桂綸鎂美腿勾人、張震瀟灑不羈 紅毯就是我的時尚伸展台
第62屆金馬獎頒獎典禮今天（11/22）在台北流行音樂中心舉行，眾星在紅毯服裝下足功夫，展現自信風采。其中女星桂綸鎂以香奈兒2026春夏前導系列亮相，黑色蕾絲讓底下美腿若隱若現；影帝張震穿著Maison Margiela黑色西裝，瀟灑又神秘；日本影帝西島秀俊則以Giorgio Armani西裝帥翻全場。這些俊男美女如何搭配穿著，就跟著《太報》一起欣賞。太報 ・ 5 小時前
胡宇威怒罵航空公司：害我無法準時回家 直言「此生搭過最爛的」
男星胡宇威近日在社群媒體上罕見發飆，痛批一間航空公司服務爛到爆，導致他無法準時返家，更直言這是他職業生涯中「搭過最爛的航班」。鏡報 ・ 14 小時前
桃園衛生局肺癌篩檢結合AI技術 獲IDC未來企業大獎肯定
桃園市政府推動「智慧桃園」揚名國際，衛生局以「公衛服務零死角：桃園智慧健康城市AI肺癌篩檢計畫（Zero Blind Spots in Public Health Services: Taoyuan’s Smart Health City AI Lung Cancer Screening Init桃園電子報 ・ 1 天前
胡宇威罕見動怒開罵航空公司 指出1地雷：人生中最糟的一次
【緯來新聞網】向來以親和形象著稱的藝人胡宇威，今日在社群平台罕見動怒，公開點名美國航空（Americ緯來新聞網 ・ 14 小時前
吵起來！安心亞表明立場「芋頭必須死」 陳庭妮怒嗆：關妳啥事
【緯來新聞網】鍾欣凌主持實境節目《星廚之戰》經過多輪激烈廝殺，目前晉級了9位頂尖菁英名廚與9位明星廚緯來新聞網 ・ 1 天前
狂吃菜仍便秘！醫大推「4食物」 不到1周就變順暢
即使大量攝取蔬菜，仍有便秘問題，可能是膳食纖維吃得不對。基因醫師張家銘提到，當出現便秘時，代表腸道的節奏被打亂，此時若一味地吃更多纖維，反而使腸子更緊繃，建議每天補充車前子、奇異果、李子乾、高礦物質水，通常不到1周就能暢通。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
安心亞怒喊「芋頭必須死」遭陳庭妮反嗆：關你什麼事
安心亞怒喊「芋頭必須死」遭陳庭妮反嗆：關你什麼事EBC東森娛樂 ・ 1 天前
又有熱帶擾動！新一波東北季風下週襲 多地轉雨再降溫
明（22）日仍持續受到東北季風影響，各地早晚偏涼，不過週末會減弱。氣象粉專「天氣風險」表示，週末氣溫會逐漸回升，不過下週一將再度伴隨新一波東北季風南下，整日氣溫偏涼較冷；此外，預報顯示，南方洋面下週起有熱帶擾動發展趨勢，並可能於下週中後期西行通過菲律賓陸地後進入南海並進一步發展。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
新／不忍了！國中校長深夜親赴警局告賓賓哥2罪 中警證實：已完成受理
台中某國中邀請魔術師王元照到校演講，網紅「賓賓哥」（本名江建樺）以神秘嘉賓身分到場後，竟在未經校方及學生同意下逕自開啟直播，立刻被校長上前打斷。雖賓賓哥事後道歉，但又開直播砲轟校方早已知情，該舉惹怒台中市長盧秀燕痛斥「白目硬幹」。昨（20）日晚間賓賓哥再開直播回嘴，卻慘遭校方曬出對話打臉。而據了解，校長也在昨(20日)晚間十點多，赴台中市警六分局對賓賓哥提告2罪名。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
堂本光一「滿頭白髮＋超深皺紋」照片曝 粉絲驚呼認不出
日本歌手堂本光一推出最新專輯《RAISE》，首週以8.5萬張銷量成績勇奪「Oricon公信榜專輯週榜」冠軍寶座。這是自2021年6月14日的《PLAYFUL》以來，暌違4年3個月再度並連續3張作品拿下專輯週榜冠軍，這也是他累計第6次獲得專輯榜首。中時新聞網 ・ 1 天前
HHTD25／郭台銘、劉揚偉同台 表情曝光
鴻海科技集團（2317）今（21）舉辦科技日，創辦人郭台銘久違公眾目光前，與劉揚偉一同出席，甫經母喪的郭台銘滿頭白髮，笑容減少了一點，不過劉揚偉在台上大力感謝鴻海創辦人郭台銘為集團付出的一切，非常感謝他。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鴻海科技日登場！ 郭台銘驚喜現身 一頭白髮「微笑少話」藏不住霸氣
鴻海科技日登場！ 郭台銘驚喜現身 一頭白髮「微笑少話」藏不住霸氣EBC東森新聞 ・ 1 天前
金馬62／75歲翁倩玉凍齡狀態曝！搭檔陳意涵默契頒獎
娛樂中心／王靖慈報導電影《陽光女子合唱團》18日於金馬影展盛大首映，而片中兩位備受期待的女星翁倩玉與陳意涵，也在今（22）日一同現身2025台北金馬影展典禮上，兩人同台頒獎也瞬間成為舞台亮點。民視 ・ 4 小時前
金馬62星光 張震黑西裝造型登紅毯 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，以電影「幸福之路」再度叩關影帝獎項的演員張震，一身黑色西裝造型帥氣登紅毯。中央社 ・ 6 小時前
盧秀燕批白目硬幹！賓賓哥再開直播回嘴「告老師」 慘遭校方曬對話打臉
台中某國中邀請魔術師王元照到校演講，網紅「賓賓哥」（本名江建樺）以神秘嘉賓身份到場後，卻開啟直播引起家長反彈，隨後校長也上前中斷。賓賓哥雖在台上道歉，但事後又直播抨擊校長，更公開對話稱校方有老師知道他會前去且開直播，並獲得校方致贈感謝狀，遭台中市長盧秀燕痛斥「白目硬幹」。昨（20）日晚間賓賓哥再開直播回嘴，卻慘遭校方曬出對話打臉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
才宣布懷孕！女星自曝早被判「不孕症」 親揭備孕辛酸
才宣布懷孕！女星自曝早被判「不孕症」 親揭備孕辛酸EBC東森娛樂 ・ 1 天前
王俐人「一顆蛋」公審店家反遭炎上？！ 緊急出面道歉 怒控酸民「心態惡劣」
王俐人「一顆蛋」公審店家反遭炎上？！ 緊急出面道歉 怒控酸民「心態惡劣」娛樂星聞 ・ 1 天前
胡宇威罕見動怒！痛批航空公司「職涯最糟飛行」 延誤回不了家：奉勸大家別搭
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導一向以暖男形象著稱的胡宇威，近日卻罕見公開發飆！他在社群平台以英文寫下一段長文，怒批某家外國航空公司，直言這是...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
金馬62/睽違半世紀重返！翁倩玉感謝52年前榮耀 陳意涵虧：我才1歲
第62屆金馬獎於台北流行音樂中心舉行，翁倩玉和陳意涵共同出席頒獎項，舞台上兩人分享了她們在電影《陽光女子合唱團》的拍攝經歷。翁倩玉表示，她在片中飾演一位奶奶，並感謝有機會與陳意涵合作。她回憶起52年前在金馬獎獲得最佳女主角的榮耀，感慨萬千，並強調這段經歷對她演藝生涯的重要性。中天新聞網 ・ 5 小時前