胡宇威罕見動怒！不忍了開罵「航空公司」指這地雷服務：人生中最糟一次

娛樂中心／綜合報導

男星胡宇威向來給人有親和有禮的形象，然而近日罕見動怒，在 Instagram 限時動態上公開痛批一家美國航空公司服務品質太差，直言這是他「職涯中最糟糕的飛行體驗」。向來形象溫和的他罕見發火，貼文一出立刻引發粉絲與外媒關注。

胡宇威貼出一張停在機場客機照片，畫面可見地勤人員正在裝卸行李，而他在圖上用全英文長文訴說不滿。他寫道：「老實說，這是我第一次搭這家航空，也是我人生中最糟的一次飛行經驗。因為這趟班機，我無法準時回家，而且他們完全沒有提供任何補償。」他強調，這趟航班的延誤與處理方式令人失望，並提醒粉絲：「如果有人未來打算搭這家航空公司，我強烈建議──不要！」

廣告 廣告

胡宇威罕見動怒開罵航空公司，並且貼出從候機室拍該航空（圖／翻攝自IG @george_hu__）

從限時動態文字內容來看，胡宇威此次應是因班機延誤或臨時變動導致無法返家。他除了批評航空公司沒有事先溝通，也點出對方「連最基本的補償或安撫措施都沒有」，語氣中透露出明顯憤怒與無奈。由於胡宇威平時以溫文儒雅、EQ高著稱，這次公開「開罵」格外引發討論。

更多三立新聞網報導

周子瑜「回家開唱」TWICE眷屬團大舉來台 志效爸媽妹妹都來了

日本天團突取消台、港、中巡演！台歌迷全哀號瘋猜「政治角力」惹禍

家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆

修杰楷「閃兵風波」事隔1個月首度露面！梧桐妹甜摟同框：愛你

