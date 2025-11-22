胡宇威罕見動怒！公開痛批航空公司「最糟飛行」：千萬別搭

〔記者李紹綾／台北報導〕胡宇威的脾氣向來還不錯，他今(22日)罕見在社群動怒，直接點名某家外國航空公司，抱怨自己碰上「職業生涯中最糟糕的一次飛行經驗」，情緒相當無奈。

胡宇威發文抱怨航空公司。(資料照，記者胡舜翔攝)

胡宇威在Instagram限時動態表示，這是他第一次搭乘該航空公司的航班，結果一飛就遇到大問題，不但延誤還打亂整個行程，「這次航班讓我無法按時回家」，然而讓他最不滿的，是航空公司完全沒有提出任何補償，服務態度讓他大失所望。

也因親身經歷太慘，胡宇威忍不住提醒粉絲和準備搭機的旅客務必三思，「如果有人想搭乘這家航空公司，我強烈建議不要這麼做」。

