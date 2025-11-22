胡宇威罕見動怒！痛批航空公司「職涯最糟飛行」 延誤回不了家：奉勸大家別搭
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導
一向以暖男形象著稱的胡宇威，近日卻罕見公開發飆！他在社群平台以英文寫下一段長文，怒批某家外國航空公司，直言這是自己「職業生涯中最糟糕的一次飛行經驗」。
胡宇威在Instagram限時動態上透露，這是他第一次搭乘該航空公司的班機，沒想到卻遇上不好的飛行體驗，不但航班延誤，還導致整個行程大亂，「這次航班讓我無法按時回家。」語氣中充滿無奈。
然而讓他更不滿的是，航空公司的處理態度。他指出，延誤造成的影響完全沒有獲得妥善補償或協助，服務方式更讓他失望透頂，「也沒有提供任何賠償。」
親身遇到如此不好的經驗，胡宇威更直接呼籲：「如果有人想搭乘這家航空公司，我強烈建議不要這麼做！」
