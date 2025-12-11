胡宇威罕見動怒！陳庭妮還原狀況 甜揭聖誕計畫

陳庭妮擔任台灣世界展望會年度代言人，出席「紅包傳愛─讓孩子成為更好的大人」啟動記者會。（圖／台灣世界展望會提供）





藝人胡宇威先前罕見動怒遇到最糟糕的飛行體驗，因為班機狀況讓他無法按照預定計劃回家，事後航空公司的處理方式令他不滿。對此，老婆陳庭妮今（11）日出席「紅包傳愛─讓孩子成為更好的大人」啟動記者會，坦言起床一看到就立刻打給對方。

陳庭妮還原當時情況，當時胡宇威班機起飛前發現機械出問題，沒有完整的配套措施，導致後面的行程大亂。陳庭妮直言這是第一次看到胡宇威氣到公開發文，因此打給他的時候也急忙安慰，「沒事啦！平安就好」。

至於婚禮，陳庭妮以邱澤、許瑋甯為例，笑說「時間到了就會知道」。陳庭妮透露平時與胡宇威不太過節，但聖誕節一定會一起過，「每年都差不多，會在家裡煮飯、喝酒、聊天，家裡有顆巨大的聖誕樹，交換禮物已經放樹下，時間到的時候就會在樹下拆禮物。」

問到印象深刻的交換禮物，陳庭妮表示和胡宇威一致，送的禮物都是對方很想要，但捨不得買的東西。今年公婆也會來台一起度過聖誕節，至於有沒有被催生，「爸媽跟公婆都很知道我們的步調，不會催生，沒有覺得有什麼壓力。」她也認為順其自然，保持敞開的心情，每天開開心心才是最重要的。



