胡宇威罕見暴怒 陳庭妮隔海秀秀

陳庭妮11日出席「紅包傳愛」啟動記者會，談到老公胡宇威日前罕見暴怒，在IG開罵美國某航空班機延誤，在台灣的她嚇了一跳，立刻打給老公了解情況，並以幽默方式暖心安慰，舉例像拍電影《航站情緣》一樣，「還好你英文很好，我遇到的話還會有語言隔閡。」

陳庭妮和胡宇威愛情長跑超過10年，她仔細回想老公沒有對她發過大的脾氣，「他情緒是來得快、去得快，我是溫和不講，到了某一天突然表達生氣了，處理方式完全不一樣。」

她和胡宇威卡在場地，遲遲未辦婚禮，看邱澤、許瑋甯的婚禮讚新娘漂亮，覺得跟他們一樣，時間到了自然會辦。但說起結婚多久，她傻笑說記不清楚，「我們不過結婚紀念日，一定會過耶誕節，家中有一顆巨大耶誕樹，交換禮物已經放在樹下。」剛好今年公婆來台，一家將溫馨度過。

她自豪彼此是靈魂伴侶，一個眼神就很懂對方，禮物送到心坎，老公曾送她自己捨不得買的手環。至於生子計畫，她順其自然，「如果老天爺還沒有要讓我們成為父母也很好，保持敞開的心，每天快樂。」她透露雙方父母都理解他們的步調，不會催生。