胡宇威舊愛變「彈級前女友」 認了「相處超煎熬」４字吐心聲

〔記者李紹綾／台北報導〕姚以緹在公視+影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》於雨中落淚、深情望向車內的胡宇威，直追《麥迪遜之橋》的經典橋段，讓觀眾一秒墜入純愛電影宇宙。李玲葦以為胡宇威選擇姚以緹時，情緒潰堤、痛哭，胡宇威心疼將她緊緊擁入懷中，真情流露瞬間超催淚；李玲葦坦言，這場哭戲拍完後久久難以平復：「當時彷彿掉到外太空，後來雖然被叫醒，殺青後還是要慢慢排解情緒，至今仍像是留下了一道傷口癒合後的痕跡。」

姚以緹飾演的「范湘」堪稱《好好吃飯2》最大魔王，她的現身如暴風雨般襲來，攪亂胡宇威和李玲葦之間的關係。戲裡充滿情緒張力，戲外也真有其事，她透露在宜蘭拍攝期間遇上怪風、冰雹與傾盆大雨，笑稱沒想到自己的登場氣場滿點。

胡宇威談到角色「湯瑪士」的兩難處境：「原本只是專業接待民宿客人，沒想到對方竟是前女友，還主動告白。表面看似冷靜，內心其實煎熬，只能盼這24小時快過去，才能回到和艾蜜莉的平靜日常。」他幽默表示：「第一季我和以緹從曖昧演到分手，這一季她變成核彈級前女友，我只好敬而遠之！」若現實中遇到同樣情況，他堅定表示：「就是保持距離！」

《好好吃飯2》「正牌女友」李玲葦則大讚姚以緹表演：「很多場戲都是現場直接演出，但她氣場強、節奏抓得好。有些畫面她不在鏡頭內，但還是很投入對戲，對我幫助很大！」談到角色艾蜜莉的反應，她笑說：「范湘一出現，就像大姐頭，用各種方式暗示和挑釁，艾蜜莉只能用拙劣方式應對，像給對方看自己和男友的合照，看起來既可愛又好笑！」

胡宇威與李玲葦在《好好吃飯》系列中，一直是平行線般存在，直到第二季第二部才真正展開戀愛篇章，觀眾終於看見兩人相遇相知的過程。這段關係的精華藏在一道「燻鮭魚馬卡龍」中，兩人唯一一場聯手料理的戲，也成為全劇最萌互動。李玲葦爆料：「劇中我是甜點擔當，要教宇威哥做馬卡龍外殼，但他其實很會料理，只好一直裝模作樣。」導演還堅持真實呈現「從零開始手打蛋白」，她笑說：「不是用打蛋器，是手打，拍完手還在抖，食品美術組還要偷放打好的接力拍攝，太累也太好笑了。」

《好好吃飯2》結局耐人尋味，到底是「一個人吃飯」還是「兩個人共餐」重要？李玲葦認為：「就算還是情人，也要保有各自空間；也可能已分手，成為好朋友，這樣的開放式相處最舒服。」胡宇威則分析：「湯瑪士一直希望有人陪他吃飯，直到跟艾蜜莉相處後才慢慢學會。另一半固然幸福，但有時各自忙碌，一個人獨處時也能好好吃飯。」他認為，這份領悟才是《好好吃飯2》最想留給觀眾的收穫。《就算一個人也可以好好的吃飯2》全劇已在公視+、LINE TV上架。

