胡宇威航班延誤大爆氣！陳庭妮嚇到「急call電話」首還原事發真相

記者宋亭誼／台北報導

陳庭妮與胡宇威交往超過10年，結婚邁入第3年。（圖／記者趙于瑩攝影）

男星胡宇威日前罕見動怒，在社群痛批美國一家航空公司，抓狂直呼「是我人生中最糟的一次飛行經驗」。妻子陳庭妮今（11）日坦言，自己也是第一次看到胡宇威公開爆氣，嚇得她緊急打電話致電關心，也以輕鬆態度安撫對方：「還好你英文很好，我遇到的話還會有語言隔閡。」

陳庭妮今出席公益活動。（圖／記者宋亭誼攝影）

陳庭妮今（11）日出席台灣世界展望會「紅包傳愛」啟動記者會，首度還原事情經過，原來當時胡宇威在洛杉磯拍完戲，準備搭乘國內航班飛往紐約探望妹妹，沒想到飛機起飛前才發現機械出問題，導致行程大延誤，航空公司後續也沒有提供完整配套措施，胡宇威才會因此動怒。

胡宇威罕見爆氣。（圖／翻攝自胡宇威IG）

陳庭妮與胡宇威交往超過10年，坦言自己也是第一次看到他發這麼大的脾氣，當下她也馬上安撫對方「平安就好」、「還好你英文很好」，以輕鬆態度緩解氣氛。陳庭妮透露，胡宇威的脾氣來得快去得也快，從不會對她發飆；陳庭妮則是會忍到最後關頭一次性爆發，兩人個性有些不同。

