胡宇威航班遭延誤爆氣！陳庭妮也嚇一跳 越洋送「愛的安慰」超甜對話曝光

陳庭妮（左）坦言對胡宇威動怒也嚇一跳。杜沛學攝、翻攝IG @george_hu__

胡宇威之前難得在社群上動怒，大罵美國航空公司無預警延誤班機，影響他後面的行程。老婆陳庭妮11日出席世界展望會活動，表示也很少看到老公這麼生氣，她看到胡宇威PO文後也趕緊打電話了解情況，並企圖安撫老公。

陳庭妮表示，胡宇威當時到洛杉磯工作，結束後要飛回紐約的家，並探望妹妹的小孩，結果遇到班機延誤，讓歸心似箭的胡宇威爆氣。她看到老公PO文後，打電話了解情況，並用輕鬆的對話安撫，包括：「你在演《航站情緣》耶。」、「還好你英文很好，我遇到的話還會有語言隔閡。」形容自己「千方百計」要安撫盛怒中的胡宇威。

陳庭妮出席世界展望會公益活動。杜沛學攝

當時航空公司有給補償金，胡宇威現在對此事也已氣消，並已經回台。陳庭妮透露，胡宇威的脾氣大多「來得快、去得快」，但沒有對另一半暴怒過，還笑說若自己被罵，「我會罵回去」。而她自己則屬於累積到一定情緒才爆發，兩人這一點個性比較不同。

不知結婚紀念日！但一定共度耶誕節

陳庭妮（左）與胡宇威重視耶誕節。翻攝IG @george_hu__

胡宇威與陳庭妮在一起超過十年，結婚約3年，沒有過特定的結婚紀念日，但一定會過耶誕節，現在家中已擺出巨型耶誕樹，並放好準備跟對方交換的禮物。今年公婆剛好回台，因此也會跟他們一起共度。至於是否會被催生？她說兩邊長輩都沒有給他們壓力，36歲的她仍抱持順其自然的心情，「保持敞開的心，快樂最重要」。



