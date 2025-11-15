胡宇威被安心亞情勒「快精神分裂」 陳庭妮面臨世紀難題

鍾欣凌主持的《星廚之戰》最新一集，迎來全新的團體賽賽制，人氣與實力兼具的胡宇威、陳庭妮明星夫妻檔成為兩隊隊長最想爭奪的「超級戰力」。胡宇威面對眾人力邀，開心笑說：「哇嗚！我們兩個人氣真的很旺！」

主廚陳佑昇（左起）、陳庭妮、姚淳耀。陳庭妮面臨「愛人VS友誼」的艱難抉擇（圖／華視）

目前晉級的九位菁英名廚包括Jessica林佳蓉、余鑫源、施捷夫、Will高郁晧、張楷奕、陳佑昇、陳思凱、陳勇孝與鄭淳豪，並將與九位明星廚助安心亞、李玉璽、林予晞、胡宇威、姚淳耀、陳庭妮、黃偉晉、蔡詩芸、白潤音持續展開拚鬥。

經過兩輪淘汰，本週賽制全面升級為長達180分鐘的極限團體賽。面對突如其來的變動，主廚陳佑昇當場激動直喊：「這麼快就團體賽！這節目是想搞死人嗎？」更讓人意想不到的是，當主持人公布本集主題時，場上竟僅有一張沒有任何食材的空桌。眾人瞬間皺眉，林予晞直言：「製作單位是不是偷懶？怎麼會是空的！」李玉璽也坦承一度懷疑：「是不是製作單位出包？」顯見主題難度超乎預期。

胡宇威成隊長們眼中最想收編的「超級戰力」人選（圖／華視）

兩隊都想搶下胡宇威、陳庭妮這組神仙眷侶，安心亞隊祭出「情勒」戰術，派出與胡宇威連續合作兩集的主廚Will高郁晧，試圖以「舊情誼」拉攏，讓胡宇威陷入兩難，自嘲：「現在有一個分裂症的狀態！」

輪到陳庭妮選隊，主持人鍾欣凌火上加油笑說：「一邊是老公，一邊是友誼！」她表示，從第一集最後一個被選，到如今成為人人爭搶的「搶手貨」，讓她十分欣慰：「我終於成為有用的人了！」

《星廚之戰》華視主頻每週日晚間8點、11月1日起每週六晚間8點三立都會台、晚間10點緯來綜合台播出，同日晚間11點於Hami影劇館+上架更新。

