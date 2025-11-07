胡宇威錄影爆濺血意外 陳庭妮心疼餵食閃瞎眾人

擔任廚助的胡宇威切菜不慎劃傷手指，當場血流如注。（圖／華視提供）

《星廚之戰》將於9日播出最新一集，本集難度大升級，挑戰極限90分鐘「原住民食材」考驗，現場氣氛瞬間凝結，連施捷夫主廚都崩潰大喊「太難」，張楷奕主廚焦慮抓頭，足見賽況之嚴峻。

競賽過程中更發生驚險意外，擔任廚助的胡宇威切菜一時分神，不慎劃傷手指，當場血流如注，嚇得他直呼：「完蛋了！」所幸緊急進行止血並尋求醫護協助。而身處另一料理桌的妻子陳庭妮，直到被工作人員提醒才驚覺丈夫掛彩。陳庭妮立刻展現「威妮」夫妻的好感情，急忙夾起一塊剛完成的豬肉，上前親自餵食胡宇威，暖心舉動閃瞎全場。

除了意外插曲，本集廚助重新配對也製造不少「笑」果。上一輪的黃金組合「主廚陳勇孝與安心亞」再次堅定選擇彼此，讓安心亞興奮地邊跑邊跳，瞬間尖叫大喊：「勇孝！」曖昧甜度爆表。這逗趣的一幕立刻引來主持人鍾欣凌逼問：「你是不是被施壓？你心甘情願嗎？」安心亞連忙澄清絕無此事，而陳勇孝主廚則以一句「有一點！」靦腆回應，瞬間引發全場爆笑。

主廚陳勇孝（左）曾認爲安心亞是雷隊友。（圖／華視提供）

他賽後透露，雖然一開始曾擔心安心亞是「雷隊友」，但兩人搭配默契十足，她甚至還會提供「額外的搥背服務」，意外發展出超強默契組合。

