胡宇威錄影4個月脫口「我最後悔」 林予晞開嗆曝真相

胡宇威突說後悔參加《星廚之戰》。（華視提供）

鍾欣凌主持的台灣首創料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》，18日迎來最終決賽，將誕生第一名的頂尖名廚與明星廚助，2人可各別抱走高達100萬元的獎金。總冠軍賽前，鍾欣凌好奇詢問：「已經錄了大概快四個月，有沒有人覺得後悔？」沒想到現場竟有大批參賽者舉手，讓鍾欣凌驚訝不已。

姚淳耀笑說，他我後悔沒有早點比賽，被林予晞調侃求生欲很高。胡宇威則語出驚人地大喊：「我最後悔！因為集數太少，再多一點挑戰會更好！」主廚Ricky鄭淳豪立刻積極招攬，表示店裡有缺人，就連林予晞也忍不住嗆他：「你不要在那邊嘴巴講而已喔！」

姚淳耀擔心自己表現不好。（華視提供）

最後一戰正式展開，胡宇威組竟發生「撞菜」狀況，讓他當場崩潰大喊，儘管與夥伴緊急討論調整方案，結果卻發現什麼都不能做，只能無奈大笑。而姚淳耀則再次陷入「馬鈴薯地獄」，他苦笑地說：「怎麼每一集我都在做馬鈴薯泥，這根本我的馬鈴薯進化史。」點餐環節更出現其中一組「爆單」盛況，驚人的點單數量讓明星廚助們紛紛張大嘴巴，林予晞驚呼：「太多了吧這誰啊！」姚淳耀與胡宇威也驚呼連連。

林予晞因為節目，首次下廚做菜給爸爸吃。（華視提供）

在最終結果公佈前，姚淳耀感性的說：「經過比賽做了各式各樣的泥，跟馬鈴薯很有緣，但也感覺到自己成長許多。」林予晞則分享：「我爸爸等了四十年，終於等到我做菜給他吃。」讓鍾欣凌讚嘆：「哇！很感人耶！」」《星廚之戰》每週日晚間8點在華視、每週六晚間8點在三立都會台、晚間10點緯來綜合台播出，同日晚間11點於LINE TV、Hami影劇館＋上架更新。

