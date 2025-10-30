胡宇威難忍公主病 休要他幫背包包

胡宇威30日與連晨翔、李玲葦、姚以緹、徐鈞浩出席新戲《就算一個人也可以好好的吃飯2》首映記者會，身為《全明星運動會》第一季成員的他，被問從同一節目認識的邱勝翊（王子）與粿粿爆出婚內出軌緋聞，胡宇威表示：「這是他們的私生活，我沒什麼可以說，但聽到消息還是滿驚訝。」

能接受另一半有要好的異性朋友？胡宇威直言：「多好？多多少少是有很好的異性朋友，當然大家都聊得開心，青梅竹馬也是可以的，但各自要清楚分寸。」他坦言和粿粿完全不熟，「她當時是紅隊經理，藍隊和紅隊來往真的不多，王子是後續才開始認識，私下也不會聊太多」。

連晨翔飾演帥哥作家葛利路，劇中男女通吃，連胡宇威都成了他獵豔對象，他一開始被導演指示激怒胡宇威，但胡宇威自認「燃點很高」，不容易被激怒，最大「雷點」是公主病，例如無法接受女生出門要另一半全程幫忙拿包包，以前在美國遇過這樣的女生，老婆陳庭妮完全沒有公主病，「除非包包太重才會互相幫忙！」

連晨翔被調侃接下來要背「爸爸包」，他笑言正在努力減輕自己身上的行囊，連穿著都會改變成機能型穿搭，已做好成為奶爸的準備，不過他也坦言：「心理上沒有問題，生理上偶爾還是會緊張一下！」

至於婚禮進度，他坦言目前完全沒有在聊婚禮這話題，「先生下小孩再來規畫，生完也要一陣子才能恢復漂亮的狀態！」話一說完立刻發現自己「口誤」：「一直都很漂亮！我講錯話了！」他趕快拜託記者手下留情，還不忘宣傳影集：「不然我接下來真的會『每天一個人好好的吃飯』。」