胡宇威頻被女星翻牌！正宮陳庭妮當場突襲現身 「尷尬畫面」全被拍

台灣首創料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》本集同步啟動前所未有的「經營型賽制」，不只比廚藝，還要拚服務、比應變，更要考驗誰最有能力經營一家餐廳。顧客是否願意給出「服務費」也成為關鍵積分，累積到最後，總積分最高的主廚與明星廚助，將雙雙抱走各 100 萬元冠軍獎金，戰局全面升溫。

比賽現場胡宇威(左)、Jessica、姚淳耀、陳勇孝、林予晞、鄭淳豪、Will高郁皓。（圖／華視提供）

開賽前，節目一口氣分好接下來四場比賽組合，分組現場卻出現前所未見的畫面，過去總是「秒被搶走」的胡宇威這次翻牌後竟然乏人問津！鍾欣凌忍不住當場笑虧：「大家以前搶著要你，現在沒有人要你！」反觀林予晞卻成為全場焦點，意外陷入多角關係，鍾欣凌一看局勢立刻補刀：「這個關係複雜了！」

比賽正式開始後，陳庭妮突然驚喜現身，讓胡宇威當場冷汗直流。陳庭妮笑說：「我今天無事一身輕，就是來吃飯的，原來被服務的感覺這麼好！」姚淳耀立刻上前倒水，陳庭妮俏皮問：「現在是在搶生意嗎？」姚淳耀秒回：「對！先搶先贏！」胡宇威也不甘示弱衝上前詢問是否要加水，卻被陳庭妮笑回：「不好意思，我們已經被服務過了。」一來一往逗得全場笑聲不斷。賽後，何順凱慎重公布結果，直言有顧客不滿意料理、也有人未給服務費，提醒所有人：「請大家繼續加油！」經營壓力正式浮上檯面。

