胡宇威驚爆流血意外！陳庭妮在場見慘狀 急做「一舉動」暖爆老公

四季線上／陳軒泓 報導

演藝圈夫妻檔胡宇威、陳庭妮首度節目合體，在華視《星廚之戰》互相比拚廚藝，不料節目最新一集擔任廚助的胡宇威在切菜過程中，一時分神不慎劃傷手指，當場血流如注，嚇得他直呼：「完蛋了！」，隨即用毛巾止血，並緊急向場邊尋求醫療援助。而身處另一張料理桌的妻子陳庭妮，竟對突發意外毫不知情，直到有工作人員提醒後，她才驚覺情況，陳庭妮立刻夾起一塊剛完成的豬肉，上前關心並暖心餵食給胡宇威，展現夫妻私下的好感情。

胡宇威在切菜過程不慎劃傷手指（圖／華視提供）

節目邀請十位頂尖主廚與十位明星廚助展開料理競賽，上一輪競賽即拔得頭籌的黃金組合「主廚陳勇孝與安心亞」，在重新配對的環節，兩人再次堅定選擇彼此，讓安心亞興奮地邊跑邊跳，瞬間尖叫大喊：「勇孝！」，曖昧甜度爆表。不過卻立刻引來主持人鍾欣凌吐槽逼問：「你是不是被施壓？你心甘情願嗎？」，安心亞連忙澄清絕無此事，而陳勇孝主廚則以一句「有一點！」引發全場爆笑。

主廚陳勇孝、安心亞搭檔煮菜（圖／華視提供）

賽後陳勇孝主廚私下回應，雖然一開始曾考慮更換隊友，甚至認為安心亞可能是個「雷隊友」，但實際搭配後，兩人意外地默契十足，他更笑稱安心亞還會現場提供「額外的搥背服務」，超高默契讓旁人稱羨不已。眾人告別上週首輪殘酷的淘汰賽，本週升級難度迎來「原住民食材」挑戰賽，不僅食材充滿挑戰，連烹飪時間更被大幅縮減至極限的 90 分鐘，讓現場氣氛瞬間凝結。面對嚴峻考驗，頓時讓主廚們緊張的手足無措，崩潰大喊：「這太難了吧！」

