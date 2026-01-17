胡宇威驚訝安心亞棄100萬退賽 鬆口獎金用途「先hold住」

胡宇威今出席髮肌保養品活動。黃于珊攝



胡宇威今（1╱17）為法國髮肌保養品牌「Hair Rituel by Sisley」信義新天地A8旗艦店站台，談到參與的廚藝實境節目《星廚之戰》與林予晞、姚淳耀挺進前三強爭奪冠軍，坦言：「我覺得蠻刺激的，也很開心，因為做熱愛喜歡做的事情」。被問如果成功抱走100萬獎金最想做什麼？他笑說：「想要先hold住它、然後規劃一下之後要怎麼辦，但是還沒拿到之前我先好好努力。」

談及安心亞以作因素退賽，胡宇威坦言很驚訝，「她已經進四強了，怎麼這時候退賽？但她有其他的工作安排，蠻可惜的」。他笑說一開始看她連蝦都會怕，直言：「四強不可能啦！所以她能穩穩過關已經算很厲害了。」他雖然搶進前三強，但由於賽制改變，從廚助轉變成外場，直呼：「壓力會更大。」

廣告 廣告

熱愛下廚的胡宇威透露已答應1位廚師的邀約，要到對方的餐廳當廚助打工1天，當天會做節目上的一道菜接客。至於是否考慮做副業，他坦言有討論過，「想過投資餐廳，台灣動不動就開很多餐廳，我覺得這是好事，到處都是吃的，但是關的機率也越來越高，要開容易，要維持比較不容易」。

農曆年將至，胡宇威透露會帶老婆陳庭妮回台中外婆家過年，雖然手癢想親做年夜飯，但因不熟悉鍋具、餐具而作罷，至於會準備多少紅包，他笑說：「看每1年賺多少錢，再評估一下，但沒有最多，不能太多啦！太多就有點太誇張了，2000（元）是基本，不能大於1萬。」他說都是包給小一輩的小朋友，但不會包給老婆，「我們沒有互相包，過的開心就好」。

林予晞（左起）、姚淳耀、胡宇威等待《星廚之戰》公布結果。華視提供

結婚近3年，胡宇威笑說之前年假回家鄉，親友都會催生，不過他與陳庭妮總以「順其自然，我們不急，你們也不用急」回應，現在長輩也不再問了，「他們都已經知道這是一個沒有答案的回答」。

去年胡宇威有5個月待在美國拍攝1部改編自真人真事的美國電影，他透露飾演牧師，因為原型是台灣人，他才被選上，他也分享2020年就曾到美國拍戲，也分享台美拍攝環境的不同，他坦言「差很多」，笑說：「我看我在這邊的樣子和我在那邊被拍出的樣子是2個人，沒有特別像我，從外國人的角度來看不一樣，不是造型問題，概念、角度都不一樣，是另外一種經驗。」並透露已在當地接洽其他案子，「但也沒有離開台灣」。

另外，在《星廚之戰》總冠軍賽開始前，主持人鍾欣凌好奇詢問：「已經錄了大概快4個月，有沒有人覺得後悔？」沒想到竟有大批參賽者舉手，姚淳耀笑說：「我後悔沒有早點來！」被林予晞調侃求生欲很高，他也開心透露：「我太太覺得我做菜變好吃了。」胡宇威則語出驚人地大喊：「我最後悔！」隨後才解釋：「因為集數太少，再多一點挑戰會更好！」讓Ricky鄭淳豪立刻積極招攬：「我們店裡有缺人喔！」林予晞也忍不住嗆他：「你不要在那邊嘴巴講而已喔！」

更多太報報導

李玟51歲冥誕歌迷齊聚金寶山 告白「愛妳在每1天」

聲優天后水樹奈奈睽違7年半撲台 4月連唱2天今登記抽選

唐從聖吐遭徐乃麟國罵憋9年委屈 心疼連累愛女被霸凌