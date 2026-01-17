胡宇威《星廚之戰》拼百萬 談安心亞棄賽爭議回應了

胡宇威出席髮品品牌活動。（圖／記者陳怡伶攝）





男星胡宇威今（17）日出席髮品品牌活動，近期他參與的實境節目《星廚之戰》挺進冠軍賽，將與姚淳耀、林予晞爭奪百萬獎金，不過原本四強中，女星安心亞無預警退賽，掀起觀眾熱議。對此，胡宇威也為對方緩頰。

胡宇威笑說，參加節目不僅刺激開心，又是本身熱愛的事情，他也與其中一位名廚談妥，節目結束後，會到對方的餐廳當一日廚助，讓他十分期待，至於是哪位廚師，他則語帶保留，只透露會重現在節目中做過的一道菜。

而安心亞在挺進四強後，因工作原因退賽，胡宇威坦言很驚訝，「她已經四強，怎麼這時候退賽。」認為對方一路走來不容易，「她剛開始連蝦都很害怕，有點危險，所以覺得她能穩穩過關已經很厲害了。」



