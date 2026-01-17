胡宇威《星廚之戰》準冠軍！百萬獎金怎麼用回答藏玄機

【緯來新聞網】胡宇威在綜藝節目《星廚之戰》進入4強，冠軍戰將在明（18日）播出，今出席髮品活動透露安心亞因工作安排退賽一事，「已經進四強了，怎麼這時退賽」？難掩驚訝。該節目冠軍將有100萬元獎金，獎落誰家當然無法破梗，但假設他贏了，該如何善用這筆錢：「想先hold住，規劃一下。」

胡宇威有拿到100萬嗎？（圖／記者陳明中攝）

安心亞因工作安排突退出《星廚之戰》，胡宇威雖然感到驚訝，但也坦言對於安心亞本來不看好，最後竟然能進入四強，因為一開始安心亞是連蝦子跳來跳去都會嚇到尖叫的人，「以她剛開始的表現，進四強不可能，就覺得她能穩穩地過關，很厲害」。



冠軍賽這周播出，胡宇威坦言隨著賽制改變，他的角色由廚助變成外場人員，壓力更大，「這個掌握度變比較少一些些，更有挑戰。在外場要一直講菜，有時候講太多，菜會涼掉、融掉，也是一個戰術」。

胡宇威帥帥現身活動。（圖／記者陳明中攝）

但能走到最後還是很開心，「因為是做熱愛、喜歡做的事情」，老婆陳庭妮鼓勵他要好好拚下去。他在節目上的好表現，也獲得一名主廚的青睞，受邀去主廚的餐廳打工一天。對下廚有濃厚興趣，參加完節目後，會想順勢發展或投資餐飲副業？他笑回：「不至於啦。」雖有討論過，但認為維持不容易。《星廚之戰》周日晚間8點華視、每周六晚間8點於三立都會台、晚間10點緯來綜合台播出。

