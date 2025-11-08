胡宇威《星廚》切菜分神「當場濺血」 陳庭妮反應曝光

藝人胡宇威日前在料理實境節目《星廚之戰》擔任廚助，沒想到一時分神不慎劃傷手指，當場血流如注，嚇得他直呼：「完蛋了！」隨即不停地用毛巾止血，並緊急向場邊尋求醫療援助。而身處另一張料理桌的妻子陳庭妮，竟對突發意外毫不知情。直到經工作人員提醒後，她才驚覺情況。陳庭妮立刻夾起一塊剛完成的豬肉，上前關心並暖心餵食給胡宇威，甜蜜放閃。

胡宇威在《星廚之戰》切菜分神不慎劃傷手指。（圖／華視提供）

《星廚之戰》由金鐘影后鍾欣凌主持，率領十位頂尖菁英名廚Jessica林佳蓉、余鑫源、施捷夫、Will高郁晧、阿毛（張程典）、張楷奕、陳佑昇、陳思凱、陳勇孝，與十位明星廚助安心亞、李玉璽、林予晞、胡宇威、姚淳耀、陳庭妮、黃偉晉、蔡詩芸、張懷秋、白潤音展開激烈競賽。

而在最新一集中，迎來「原住民食材」挑戰賽，不僅食材充滿挑戰，連烹飪時間更被大幅縮減至極限的90 分鐘，讓現場氣氛瞬間凝結。

胡宇威（左）在烹飪過程中手指受傷。（圖／華視提供）

陳庭妮（右）起初對胡宇威受傷毫不知情。（圖／華視提供）

本次考驗不僅在於廚藝展現，廚助重新配對的搭檔大洗牌環節，更是幾家歡樂幾家愁。其中，上一輪競賽即拔得頭籌的黃金組合「主廚陳勇孝與安心亞」，在配對時兩人再次堅定選擇彼此，讓安心亞興奮地邊跑邊跳，瞬間尖叫大喊：「勇孝！」曖昧甜度爆表。

然而逗趣的一幕立刻引來主持人鍾欣凌「神吐槽」逼問：「你是不是被施壓？你心甘情願嗎？」安心亞連忙澄清絕無此事，而陳勇孝主廚則以一句「有一點！」靦腆回應，瞬間引發全場爆笑。

安心亞（右）與主廚陳勇孝（左）默契十足。（圖／華視提供）

鍾欣凌接著追問：「什麼叫做有一點！是有一點被施壓？還是有一點心甘情願？」賽後陳勇孝主廚私下回應，雖然一開始曾考慮更換隊友，甚至認為安心亞可能是個「雷隊友」，但實際搭配後，兩人意外地默契十足，他更笑稱安心亞還會現場提供「額外的捶背服務」，超高默契讓旁人羨慕不已。

