胡宇威《星廚》挺進4強被餐廳招攬

胡宇威17日出席髮品保養活動。（林奕如攝）

胡宇威近期參與節目《星廚之戰》和林予晞、姚淳耀進入4強，安心亞因工作安排退賽，他17日出席髮品保養活動，對於她退賽難掩驚訝，不過仍替對方感到開心，「她一開始連看到蝦子跳來跳去都很害怕，可以穩穩過關算很厲害了。」

節目隨著賽制改變，胡宇威的角色從廚助變成外場人員，覺得更有挑戰，「做外場有時候講話太多，菜會涼掉、融掉，也是一個戰術。」他老婆陳庭妮一直在旁鼓勵他拚下去，成為一大動力。

之前節目錄製時，主持人鍾欣凌好奇詢問：「已經錄了大概快4個月，有沒有人覺得後悔？」沒想到最有料理經驗、表現沉穩的胡宇威語出驚人：「我最後悔。」眾人訝異。

他接著嘴甜說，「因為集數太少，再多一點挑戰會更好」，讓與他合作多次的主廚Ricky鄭淳豪立刻招攬他到店裡幫忙；林予晞也忍不住嗆他要說到做到；姚淳耀也說，後悔沒有早點參賽，因為老婆現在常誇獎他做菜變好吃。

節目今晚（18日）將播最終冠軍決賽，被問奪得100萬冠軍獎金如何使用？胡宇威昨不想洩露結果，話說得保守：「想先Hold住，規劃一下。」