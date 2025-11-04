胡寶莉 × 丘琬琳：當優雅化為力量 當設計成為語言！一場跨越台北與紐約的女性風格革命！

【警政時報 司徒／臺北報導】初冬的台北夜，有著一種不張揚的華麗。微涼的風裡，城市燈影交錯，宛如女性力量的隱形光譜——柔軟卻堅定。就在這樣的氛圍裡，前台北市商會理事長王應傑夫人胡寶莉，與旅美珠寶設計師丘琬琳（Jade Chiu）的一場交流，點燃了屬於當代女性的「無聲革命」。

胡寶莉(左)、丘琬琳(右)跨界對談，聯手用優雅權力改寫世界！(圖/業者 提供)

胡寶莉長年活躍於企業與文化圈之間，熟悉政經結構，也懂得以品味為語言。她的優雅，不是被動的姿態，而是一種清醒的權力。她深知在一個講究速度與績效的時代，真正的影響力不是喧囂的聲量，而是能讓「美」與「善」共振的能力。她推動公益不以慈善之名，而以「治理哲學」為底，將文化行動視為一種社會設計。

廣告 廣告

與此同時，丘琬琳的故事則延伸出另一種女性語彙。畢業於美國加州聖荷西州立大學平面設計系，並於紐約帕森設計學院進修飾品設計的她，從矽谷的邏輯世界轉身進入時尚產業，創立個人品牌 Jade Chiu。她將東方哲學化為珠寶語言，以十二生肖與五行概念構築結構之美，結合金屬、水晶與皮革的材質對話，被《Vogue Italia》譽為「值得關注的新銳品牌」。

她的創作從不僅止於美學，而是一場文化的平權實驗。當西方時尚長期壟斷全球審美，這位台裔設計師以東方的靜謐哲思回應「何謂奢華」。在她看來，設計不是取悅，而是挑戰——挑戰慣性審美，也挑戰對文化的偏見與懶惰。她說：「設計，是讓人相信，一件小小的飾品，也能承載宇宙的邏輯。」

旅美珠寶設計師丘琬琳（Jade Chiu）作品，美與力量的完美結合！(圖/業者 提供)

兩位女性的對話，不止於時尚與企業。她們談「資源如何轉化為文化資本」、「美學如何內化為治理思維」。胡寶莉的一句話成為本場對談的註腳：「真正的影響力，是當你不說話時，別人仍感受到你的存在。」這份沉靜的力量，恰似一根無形的絲線，串起女性在不同時代的行動軌跡。

在這場「權力與美學的對話實驗」中，我們看到兩股能量的交錯：一種是企業治理的穩定與策略，一種是創意文化的靈性與想像。前者讓制度有溫度，後者讓美感具邏輯。她們共同揭示了一個當代命題——女性不再需要模仿男性語言來定義自己，而是以「風格」作為新的權力語法。

當 ESG（環境、社會、治理）成為全球企業的新信仰，胡寶莉與丘琬琳的思維正預示著未來的方向：當企業家與設計師開始以文化為媒介，讓資源導向永續，讓美學轉化為責任，風格便成為一種治理工具。美，不再只是被消費的符號，而是文明成熟的象徵。

藝術作品富有女性力量翻轉風格新定義。(圖/業者 提供)

這不只是兩位女性的故事，而是一個時代的宣言。從「被觀看者」到「行動者」，從「裝飾性的存在」到「結構性的力量」，她們用自己的方式改寫了權力的形狀。

或許未來的台北，不再只是經濟之都，而是一座「以風格治理、以文化驅動」的城市。而這樣的未來，正是由像胡寶莉與丘琬琳這樣的女性開啟——她們讓人明白，真正的美，不在舞台中央的光亮，而在那份離場後仍能改變空氣流動的餘韻。

更多警政時報報導

【獨家】【精品詐騙風暴】新北警所長未婚妻竟涉417萬精品詐騙 南山區經理喊冤自身亦受害 5500萬連環坑案曝光

【獨家】高雄IKEA餐廳爆持刀恐嚇驚魂 女子放影片被提醒竟惹怒同桌男 警方火速制止逮人