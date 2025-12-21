胡小禎激吻男友！女兒爆料：看過很多次 Emma拍吻戲不讓爸媽來現場

Emma演出《整形過後》出道。董孟航攝影

胡小禎與李進良的女兒李曼唯（Emma）演出《整形過後》出道，20日播出她登場的集數，21日與劇中爸爸温昇豪、男友曾向鎮出席羅慧夫顱顏基金會活動，笑說播出後家人給他很多「指教」，並虧李進良跟劇中爸爸的設定一樣都愛遲到。

Emma與曾向鎮劇中上演口罩吻，坦言與家人一起收看時很害羞，媽媽則發出「少女式歡呼」。至於胡小禎慶生時，公開與小7歲的廚師男友Alan（陳羿偉）接吻畫面，Emma笑說私下「看過很多次了」，母女之間都會互相分享心事。

拍吻戲當天，爸媽其實都很想到現場「盯場」，Emma說：「我不讓他們來。」曾向鎮鬆一口氣直呼：「來的話就恐怖了。」18歲的Emma與曾向鎮相差12歲，剛好都屬豬，生肖差了一輪，坦言私下沒有共同話題，Emma笑說：「還是有點代溝。」曾向鎮也坦言：「（年齡）離我有點遠。」

Emma（右）與曾向鎮上演吻戲。董孟航攝

兩人拍攝當下都很緊張，因劇中是Emma主動吻上，曾向鎮劇中是先天唇顎裂患者，因此戴著口罩，對於被吻，一開始也擔心Emma會不敢，但Emma當時已經比較進入拍攝狀況，受訪時也形容：「也不是真的吻戲，碰一下而已，還好吧。」温昇豪則目擊女兒親男友，用力拍打便利商店的玻璃，笑說擔心拍破。

温昇豪感嘆醫生不僅修復身體！更要陪伴、理解

温昇豪身為羅慧夫顱顏基金會愛心大使，在《整形過後》中的經典台詞「每一張臉，都是一個故事」，也成為本次公益座談的核心精神。他分享，走進真實醫療現場後，更深刻體會到醫師修復的不只是身體，更包含陪伴、理解，甚至重建一個人的尊嚴與自信，「戲劇或許是一個入口，但真正重要的是，讓社會願意停下來，理解這些生命故事。」

温昇豪（右起）、Emma、曾向鎮出席羅慧夫顱顏基金會活動。董孟航攝

此次《整形過後》與羅慧夫顱顏基金會的合作，正是以戲劇片段為起點，延伸探討「修復」在真實人生中的多重層次，也就是不只外貌重建，更包含心理復原、情感支持與社會理解，呼應活動主題Love Makes Whole，讓愛成為生命真正完整的關鍵。



