胡小禎生日巧撞女兒「大日子」！Emma提前送感人大禮 外公胡瓜叮嚀這件事反被虧
胡小禎與李進良的女兒Emma演出《整形過後》出道，9日媽媽生日這一天出席首映會，第一次面對媒體坦言很緊張，雖然媽媽出國過生日不會到場，但外公胡瓜、爸爸李進良都會來，透露胡瓜有叮嚀她「要好好講話」，一旁曹蘭虧胡瓜：「他才要好好講話。」
胡小禎出國前，Emma已經提前幫媽媽慶生，透露送上親手做的卡片，以及101朵紅玫瑰，並透露寓意，100朵代表媽媽，多的1朵是她，101朵就是母女合在一起，Emma也把這一段寫在卡片中。雖然胡小禎收到第一時間很冷靜，讓Emma有點失落，但後來看卡片就默默落淚，Emma笑說「很滿意」媽媽的反應。
Emma劇中飾演温昇豪的女兒，外界認為温昇豪飾演花心的整形神醫角色設定跟李進良很像，Emma被問感受，笑說：「有點像，又沒有很像，各有各的好。」一度詞窮不知如何回答，郭子乾救場，形容李進良「技術好」、温昇豪「演技好」，Emma嘴甜誇：「郭哥什麼都好。」
Emma留台灣讀大學揭原因 哭戲感動外公胡瓜
Emma透露胡瓜已經看過她的演出，讚她哭戲讓人動容，但是建議表情可以再豐富一點。温昇豪透露Emma已以第一名入取輔大大傳系，之前曾傳要出國讀書，但Emma透露，因爺爺、奶奶年紀大了，目前還是先留在台灣讀書。這次演出後，未來有機會也想繼續朝演藝圈發展。《整形過後》即將於12月13日起，每週六晚間9點在公視頻道播出2集。
