胡小禎當眾激吻小男友 前夫李進良發聲了！笑虧：比大谷翔平有「味道」

41歲的胡小禎日前在慶生派對上大方甜吻小7歲的廚師男友Alan（陳羿偉），前夫李進良16日受訪，坦言有看到照片，並說：「感覺就甜甜蜜蜜、恩恩愛愛，很替她開心。」

至於是否覺得Alan神似日籍棒球球星大谷翔平？李進良笑說自己和女兒Emma的感受一樣，「略像，但也不太像」。並補充說：「我覺得他比大谷翔平更有味道，因為廚師可能更有廚師的味道。」

Emma在《整形過後》中飾演温昇豪的女兒，成為出道作，即將於本週播出的集數中登場，李進良透露全家已約好要一起觀看，包括外公胡瓜、舅舅胡釋安等人，當然也有找胡小禎，還說：「如果新男友要來也都沒有問題。」

Emma留台讀大學曝真實原因！李進良讚有福氣

Emma在首映會上首度面對媒體，坦言很緊張，李進良也幫女兒說話：「她面對很多人還是比較內向，但小孩子就展現真實的表現就可以了。」Emma將留台灣讀大學，其中一個原因是想多陪年邁的爺爺、奶奶，李進良說女兒有申請很多學校，認為台灣教育沒有輸給國外，不用為了出國而出國，之後也會跟胡小禎一起討論要讀哪一間，但還是會以Emma自己的想法為主。

Emma首次面對媒體坦言緊張。

李進良也讚Emma是很有福氣、幸運的孩子，想做的事情都有很多人支持、照顧，也不反對她未來持續朝演藝圈發展，「小孩能做自己有能力、興趣的事，爸媽是最開心的」。



