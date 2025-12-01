胡尼克回來了！《動物方城市2》五天破5.5億 粉絲全被他一個壞笑電暈

記者林汝珊／台北報導

迪士尼動畫名作《動物方城市》當年在全球狠掃 10 億美金（約 310 億台幣），不僅成為當年度迪士尼最賣座的作品，更橫掃奧斯卡、金球獎與安妮獎最佳動畫長片。睽違九年推出續集《動物方城市2》，自 11 月 26 日陸續於全球上映後勢如破竹，上映短短五天，全球票房已飆破 5.56 億美金；台灣市場同樣火力全開，五天累積約 1.47 億台幣，穩坐全台票房冠軍，更寫下迪士尼與皮克斯影史「開片最賣座動畫」的新紀錄。

身為動物界萬人迷，胡尼克擁有修長身形，一雙帶點壞壞神情的綠眼睛，加上招牌紫色鼻子、慵懶語調與帶刺幽默，時不時露出的壞笑更是讓粉絲完全淪陷。狐狸自帶的魅力天賦，配上聰明機智與偶爾嘴賤的個性，使他毫無懸念成為續集中最受討論的角色之一。

《動物方城市2》寫下迪士尼與皮克斯影史「開片最賣座動畫」紀錄。（圖／迪士尼提供）

胡尼克之所以如此鮮活，也歸功於配音演員傑森貝特曼（Jason Bateman）。他笑說自己確實具有尼克的「狡猾、諷刺又慵懶」的一面，「我曾問迪士尼是不是要讓我用更特別的語氣，結果他們說：『不用，你聽起來已經夠狡猾了』！」而與他搭檔飾演兔警官哈茱蒂（Judy Hopps）的吉妮佛古德溫（Ginnifer Goodwin）則笑稱根本無法和貝特曼在同一個錄音室，「因為我會一直笑場。」

導演拜倫霍華德（Byron Howard）談到兩位主角時也直言：「尼克和茱蒂之間的化學反應是不可否認的。不論從什麼角度看都很棒，觀眾就是愛他們。」他透露續集故事緊接首集的數週後展開，有機會讓兩人的互動延續、深化，衝突與火花更被推向全新層次。

迪士尼動畫部首席創意官、同時身兼《動物方城市2》聯合導演的傑瑞布希（Jennife…? ※checking gender? Actually it's Jared Bush。）也補充道：「第一集中，茱蒂和尼克的搭檔關係只有短短 48 小時。他們一起度過第一道難關，但這次要面對的，是是否能真正長期合作的考驗，再加上一個棘手的世紀大案，化學反應如何維持，是整個系列的核心。」

