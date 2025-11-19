胡尼克、哈茱蒂陪你飛！首架「迪士尼彩繪機」亮相

華航與迪士尼聯名，推出「動物方城市」彩繪機。（圖／TVBS）

全台首架迪士尼聯名彩繪機正式亮相，國籍航空以電影《動物方城市》中超人氣角色胡尼克與哈茱蒂打造專屬外觀，從機身到機上用品均充滿巧思設計。此架彩繪機首航飛往美國洛杉磯，未來還將服務安大略、曼谷、東京及大阪等航線。在航空市場競爭白熱化之際，各家業者紛紛推出新機型與特色服務，長榮、華航、星宇及虎航均創下歷年最強10月營運紀錄，顯示航空業者積極搶攻年底旅運旺季商機。

國籍航空推出的迪士尼聯名彩繪機不僅在外觀上印有《動物方城市》中的胡尼克與哈茱蒂角色，機尾還有樹懶快俠造型，機艙內部同樣充滿電影元素。機上用品包括頭墊紙、兒童貼紙及撲克牌等，都融入了這些人氣角色的設計。國籍航空董事長高星潢表示，希望透過每一趟飛行，讓大家能闔家出遊，一起快快樂樂地出門旅行。

這次與迪士尼的聯名合作籌劃超過半年，特別選在《動物方城市》第二集即將上映之際推出彩繪機。國籍航空總經理陳漢銘強調，許多旅客得知迪士尼合作消息後都表現得非常興奮，甚至有不少人特地為了這個航班而訂票。

目前國內航空業者紛紛推出特色聯名彩繪機，除了華航與迪士尼合作外，長榮航空與三麗鷗、星宇航空與史努比，以及全日空與鬼滅之刃的合作都是超人氣IP。根據最新統計，長榮、華航、星宇及虎航的營運成績都創下歷年最強10月紀錄。

航空業競爭除了票價外，也延伸至各種地面與客艙服務，從提供高速免費上網、更具隱私的商務客艙，到不同類型的貴賓室服務。此外，有民眾擔心近期中日政策可能導致台灣人赴日人數上升，使機票價格攀升，但航空公司表示不會因為其他地區需求而影響價格。事實上，近年來航點增加，反而讓民眾有更多選擇，更容易比價。在激烈的市場競爭中，各家航空公司都在想方設法吸引旅客，提升服務品質。

