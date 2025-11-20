胡彥斌戀情疑曝光！「海邊激吻AI女神」畫面流出

娛樂中心／楊佩怡報導

42歲中國創作歌手胡彥斌，2002年發行首張個人專輯《文武雙全》，成為在中國、臺灣、香港首個推出個人專輯的歌手，2008年憑藉《男人KTV》一曲成名，後續又憑著《你要的全拿走》再多個社群平台上迅速傳播，成為當年的熱門歌曲。2016年與交往1年的演員女友鄭爽宣布分手後，遲遲沒有傳出戀情。沒想到今天一早，胡彥斌在海邊激吻小16歲「AI女神」易夢玲的影片，在網上瘋傳，引發大批網友熱議。

胡彥斌（左）被網友巧遇在馬爾地夫與易夢玲（右）約會。（圖／翻攝自微博）

今年42歲的歌手胡彥斌，2015年被拍到與小9歲的中國女演員鄭爽在一起的畫面，後來經紀人證實2人情侶關係，卻在2016年火速分手，在當時引起不小的轟動；在後來的幾年裡，胡彥斌都沒傳出過緋聞。沒想到今（20）日，中網瘋傳一段偶遇胡彥斌在馬爾地夫約會的畫面。

胡彥斌（左圖左）與易夢玲（左圖右）在海邊擁吻，14秒畫面在網上瘋傳，甚至登上為播熱搜第1名。（圖／翻攝自小紅書）

從影片中可見，胡彥斌身穿藍色短袖、黑色帽子與墨鏡；一旁的女子則長髮披肩，身穿咖色緊身連衣裙，雙手親暱的搭在胡彥斌肩上，2人先是看向鏡頭，接著女子面向胡並噘起嘴巴，相吻約3秒鐘；隨後女子轉頭拉起胡彥斌的手往海邊方向走。事後網友仔細看後發現，畫面中的女子竟是現年26歲的網紅易夢玲，14秒畫面在網上瘋傳，不少網友挖出2人過去的蛛絲馬跡試圖尋找線索。就有人發現胡彥斌易夢玲曾戴過情侶手錶，也有人指出胡彥斌先前曾待媽媽去看易夢玲演的話劇，2人還被拍到一起去看話劇，種種跡象都顯示兩人疑似為情侶關係，不過也有網友認為胡彥斌和易夢玲只是好朋友，2人去馬爾地夫很有可能是在拍攝短劇。

胡彥斌（紅圈左）先前被拍到與易夢玲（紅圈右）一起看話劇。（圖／翻攝自小紅書）

相關畫面曝光後，胡彥斌、易夢玲瞬間登上微博熱搜第1名，不管在中網還是台網，都引起相當大的關注，大多數網友獻上祝福，認為2人很般配，「一早被這個新聞刷屏了，但我能說感覺還蠻配嘛」、「上進努力真誠的美女和引導型戀人音樂才子這很好磕啊」、「祝福祝福都是很好的人」、「挺好的啊，胡彥斌有才易夢玲上進漂亮，倆人在一起感覺挺幸福的，祝福一下吧」。不過也有易夢玲的粉絲崩潰了「希望只是拍mv 歌名叫她不再愛我了」、「打臉，男人就喜歡嫩的」、「我的女神...心碎了」、「我要取關胡彥斌」、「有點讓我難以接受」。

